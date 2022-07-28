【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏及抗疫專家顧問團成員劉宇隆今日（28日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,886宗確診個案，包括4,638宗本地個案及248宗輸入個案，另錄5宗離世個案。

【17:15】

專家委員會將討論兒童接種疫苗安排，劉宇隆認為，本港兩款疫苗對3歲以下兒童安全，強調能為兒童提供保護力。

【17:10】

劉宇隆提醒家長要有意識如小朋友染疫後，病情可以十分嚴重，以及了解腦發炎的表徵，如發現子女現5至10分鐘抽搐應盡快求醫。

他又呼籲家長要盡快為子女接種疫苗，以可避免出現重症的風險。

【17:05】

關慧敏表示，實施新探訪要求是保護病人，至於臨終病人家屬可先出示快測結果，後補核酸檢測結果。

【16:55】

學校呈報409宗個案，7間學校個別班級須停課一周；院舍方面，多5間院舍方面出現個案，全為安老院舍（詳情即看【下一頁】）。

【16:48】

公立醫院8月1日起更新探訪要求，探訪人士必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。探訪人士可選擇認可機構檢測，但必須是用非自行採樣的鼻咽合併檢測，因探病需求可到社區檢測中心免費檢測。至於臨終病人恩恤探訪，現時要求不變。

【16:35】22個月大女嬰確診曾有抽搐目前情況危殆

有一個22個月大的女嬰，居於離島，曾發燒及抽搐，昨晚由飛行服務隊送往東區醫院，目前情況危殆，現需要以呼吸機協助呼吸，及使用強心藥。

劉宇隆指，女嬰曾出現抽搐及神情呆滯，懷疑出現腦病變或腦炎；暫時未知女嬰感染那一種病毒株，不過女嬰病毒量高，稍後將進行病毒分析。

【16:30】新增5宗離世個案

本港今日新增5宗離世個案，分別涉3男2女，年齡介乎56至100歲，其中2人來自院舍院友。

68歲男士，已打3針，曾進行肝臟移植，有腎衰竭，7月26日在家中暈倒，家人將他送院，延至昨日不治

88歲女士，有糖尿、血壓高及中風病史，在家中跌倒，併發心臟病發、肺水腫，延至昨日不治

56歲男士，有糖尿、血壓高及嚴重中風病史，沒有自理能力，7月頭因病入院，情況一直惡化，延至昨日不治

100歲女士，有糖尿、血壓高、心臟病，因發燒、精神不振入院，情況一直惡化，延至昨日不治

一名男士，有嚴重慢性阻塞肺病，被家人發現暈倒，送院時已沒有呼吸，個案已轉交死因庭

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記者：TOPick港聞組