【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周

▲ （林宇翔）

本港新冠疫情持續，今（28日）新增4,886宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，學校錄宗409確診個案，分別來自351間學校，涉及330名學生和79名教職員，過去7日有197間學校有兩宗以上的確診個案。

當局建議7間學校個別班級停課一周，涉及聖公會聖約瑟堂幼稚園、明愛樂進學校、靈糧堂秀德小學、明愛樂義學校明智班、南亞路德會沐恩中學、深水埗官立小學及東華三院羅裕積小學 。

另外，院舍方面，多5間院舍方面出現個案，全為安老院舍，包括頤和園護老中心、博愛醫院賽馬會護理安老院、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院、保良局壬午年耆樂居等。

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記者：黃小冰