  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 17:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周

社會 16:53 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（林宇翔）

本港新冠疫情持續，今（28日）新增4,886宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，學校錄宗409確診個案，分別來自351間學校，涉及330名學生和79名教職員，過去7日有197間學校有兩宗以上的確診個案。

當局建議7間學校個別班級停課一周，涉及聖公會聖約瑟堂幼稚園、明愛樂進學校、靈糧堂秀德小學、明愛樂義學校明智班、南亞路德會沐恩中學、深水埗官立小學及東華三院羅裕積小學 。

另外，院舍方面，多5間院舍方面出現個案，全為安老院舍，包括頤和園護老中心、博愛醫院賽馬會護理安老院、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院、保良局壬午年耆樂居等。

【TOPick診症室】網球肘與高爾夫球手可損活動能力　拆解治療方法不一定要接受手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【日本通關】旅行社暑假計劃較大型日本團出發　冀「3針旅客」免檢疫
今日 13:15
【日本通關】旅行社暑假計劃較大型日本團出發　冀「3針旅客」免檢疫
【公私營協作】醫管局調高私家醫生服務費至3612元　生效期追溯至本月1日
今日 12:26
【公私營協作】醫管局調高私家醫生服務費至3612元　生效期追溯至本月1日
【違反防疫】淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷　百人除罩飲酒疑違例
今日 10:20
【違反防疫】淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷　百人除罩飲酒疑違例

你可能感興趣

【日本通關】旅行社暑假計劃較大型日本團出發　冀「3針旅客」免檢疫
今日 13:15
【日本通關】旅行社暑假計劃較大型日本團出發　冀「3針旅客」免檢疫
【公私營協作】醫管局調高私家醫生服務費至3612元　生效期追溯至本月1日
今日 12:26
【公私營協作】醫管局調高私家醫生服務費至3612元　生效期追溯至本月1日
【違反防疫】淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷　百人除罩飲酒疑違例
今日 10:20
【違反防疫】淺水灣有食肆辦KOL派對泳衣騷　百人除罩飲酒疑違例
張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 學校 傳染病 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
今日 12:33
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具