【學校動態】 黃永樹小學舉辦「堅離地」畢業活動日 學生體驗「飛」一般挑戰

七月盛夏，六年寒暑，畢業班同學即將告別小學校園時。保良局黃永樹小學特別為同學安排了一個不躺平、「堅離地」的畢業活動日，師生們都穿上「有螢」的畢業Tee，在笑聲、掌聲和歡呼聲，共度一個感恩和「飛」一般的感動時光。

同學們對於畢業學習活動都是充滿期待的。他們按著自己的能力、膽量和興趣，選擇不同的項目，包括「懸垂下降」和「飛索」的「高」難度挑戰。若然想考驗自己的專注力、眼界和策略的，則可選擇地壺球，各適其適，動靜皆宜。老師們也巧花心思，加插各項的競技比賽，提高各班組同學的士氣和鬥心。

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在導師的指導下，同學們逐一穿上保護裝備，向著目標進發。現場突然傳來熱烈的歡呼聲，原來六善的均霖已踏上高台，屏息凝神，準備空中飛索，從一樓沿繩索滑下地面。經歷這不足十秒的飛行，均霖終舒了一口氣。他形容在高空放眼張望，校園比平日更加廣濶和立體。對於同學的打氣支持，均霖難掩內心的滿足和喜悅，並細說他過去6年在校內建立的友誼，在感激同學的愛戴之餘，也為一班教導他多年的老師和書友感到不捨。

六敬的雪兒是泳隊健將，她完成「懸垂下降」、「飛索」及「地壺」等各項挑戰後，笑說看似簡單的「懸垂下降」原來比游泳更難，更不易控制，因為當中需要手腳配合，以及控制放繩的速度，而「飛索」更讓她體驗「離心力」的真感覺，她形容今日的畢業活動像空中暢泳一樣，全情投入，樂趣無窮。

班主任也珍惜與畢業生在壓軸集體活動的時光，當姜Sir和林老師出場時，同學們的情緒特別高潮，掌聲和歡呼聲響遍校園。事實上，同學們對於畢業活動的參與程度不一，投入程度也各異，有些躍躍欲試，有些臨陣退縮，細心的班主任期間不斷留意同學的反應與感受，面對同學的群眾壓力，班主任不忘從旁疏導，面對畏懼的同學，不斷鼓勵和分享經驗，協助同學走出心理關口。

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身為樹小的一份子，陳校長當然也要親身上陣。他的「飛索」表現和姿態，贏得不少在場預備接放學的家長圍觀及讚賞，陳校長更感謝一班「龍友」家長為他拍下這段美好的回憶。

能夠在同一校園學習和成長，是難得的緣份；懷緬在樹小一起走過的日子，走過疫情的艱難時期，能與師生共享畢業集體活動的快樂時光，更要珍惜和感恩。畢業同學將為升中而各奔前程，未來將有更廣濶的成長和學習天空，無論成敗與得失，順境與逆境，希望同學都能夠懷著樂觀和正面的態度面對人生，努力學習。誠心祝福各位畢業同學鵬程萬里，展翅高飛。

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