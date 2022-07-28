  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 17:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】專家下周討論3歲以下幼童打針安排　全港有逾50萬人未打針

社會 17:43 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今（28日）新增4,886宗確診個案。抗疫專家顧問團成員劉宇隆表示，聯合科學委員會下周會開會討論3歲以下幼童打針安排，並指全港有逾50萬人1針未打。

他提到，目前80歲以上人士仍有12萬人一針未打，70至79歲有10萬人；60至69歲有13萬；5至11歲有80萬，3至11歲則有3.3萬。

另外，劉宇隆稱，第五波疫情下，0至2歲的死亡、嚴重或危殆個案有19宗，即每1000宗有1.5宗；3至4歲則有15宗，即每1000宗有1.1宗；5至11歲有20宗，即每1000宗有0.5宗，這些組別的數字遠高於中學生的每1萬個，有1個死亡、嚴重或危殆個案，呼籲盡快打針。

【TOPick診症室】網球肘與高爾夫球手可損活動能力　拆解治療方法不一定要接受手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周
今日 16:53
【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周
【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】
今日 16:51
【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】

你可能感興趣

【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周
今日 16:53
【學校爆疫】學校呈報409宗個案　7間學校個別班級須停課一周
【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】
今日 16:51
【第五波疫情】新增4,886宗確診個案　再多5名患者不治【不斷更新】
疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
今日 12:33
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具