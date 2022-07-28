【新冠疫苗】專家下周討論3歲以下幼童打針安排　全港有逾50萬人未打針

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今（28日）新增4,886宗確診個案。抗疫專家顧問團成員劉宇隆表示，聯合科學委員會下周會開會討論3歲以下幼童打針安排，並指全港有逾50萬人1針未打。

他提到，目前80歲以上人士仍有12萬人一針未打，70至79歲有10萬人；60至69歲有13萬；5至11歲有80萬，3至11歲則有3.3萬。

另外，劉宇隆稱，第五波疫情下，0至2歲的死亡、嚴重或危殆個案有19宗，即每1000宗有1.5宗；3至4歲則有15宗，即每1000宗有1.1宗；5至11歲有20宗，即每1000宗有0.5宗，這些組別的數字遠高於中學生的每1萬個，有1個死亡、嚴重或危殆個案，呼籲盡快打針。

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記者：黃小冰