半島推出全新月餅口味　由米芝蓮大廚精心研製

中秋節向來都是大家重視的節日之一，月圓人也團圓。中秋佳節與親朋戚友、三五知己在滿月下相聚，分享精緻、美味的月餅和水果，開懷暢談，一大樂事。今年半島精品店（下稱半島）推出多款精緻的月餅禮盒，包括三款全新口味：半島精選名茶奶黃月餅、以及由米芝蓮星級名廚，半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅構思的迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅和迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅。想要跳出傳統月餅口味，不妨嘗試一下今年半島的新品。



芝麻、綠豆、鹹檸檬和白蓮蓉均是廣東飲食文化中很常見的食材。鄧志強師傅表示，香港有較多人也是祖藉廣東，加上他對廣東食材素有研究，希望能在簡單和耳熟能詳的食材中，組合出創新的口感和味覺體驗，為傳統的中秋節帶來驚喜。

▲ 米芝蓮星級名廚，半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅精心研製兩款糅合廣東食材的新口味。

嚴選優質廣東食材



中式食品講求色香味俱全，而鄧志強師傅更進一步，特別重視食材對身體的益處。中秋時分，暑氣未消，依然悶熱，而綠豆有助清熱消暑，調和五臟，而芝麻對腸胃好，有烏髮功效，也是適合女士食用的養生食材，於是鄧志強師傅就將他們組合在一起，研發出這款鹹中帶香的迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅。



至於迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅的食材同樣經過嚴格的篩選，當中的檸檬經醃製而成鹹檸檬，對氣管和喉嚨方面有保健價值。鄧志強師傅指：「選用的檸檬是中式的唐檸檬，有別於西式檸檬，它皮厚肉不多，醃製完減少了苦澀味，更添清香，配合湖南一級湘蓮所製的白蓮蓉，令月餅入口軟滑得來，更有一抹鹹鮮果香。」



半島出品，在用料上自然是精益求益。「食材有不同的級數，而同樣的食材，產地不同也有微妙的分別。」鄧志強師傅和團隊也就不同的食材配搭、選料、比例等經過多番試味和改良，確保有最佳的味道和口感。這兩款月餅也因為分別選擇綠豆蓉和白蓮蓉，口感有明顯的分別：「兩款月餅也是老少皆宜。但芝麻比較香口，綠豆蓉也比蓮蓉多了一重口感，芝麻配搭綠豆，會愈吃愈香，適合喜歡香濃味道的人。至於蓮蓉香滑口感更勝一籌，鹹檸檬的配搭有新鮮感，也為蓮蓉的香甜增添層次，適合喜歡嘗試新口味的人。」

▲ 迷你鹹檸檬白蓮蓉月餅（左）、迷你蛋黃芝麻豆蓉月餅（右）。

星廚推介 月餅配普洱



吃月餅的時候，配搭什麼才有最佳的享受？特別鍾情於茶的鄧志強師傅就推介配搭一壺消滯解膩的普洱茶：「普洱茶配月餅是我喜愛的配搭，尤其適合和親友相聚一邊分享月餅，一邊飲茶聊天。」



迷你月餅向來也是半島的主打，勝在尺寸小巧，不需要擔心食得太油膩。這次半島將鄧志強師傅的新口味打造成星廚系列禮盒：星廚圓月禮盒及星廚賞月禮盒，配上半島特選的雲南陳年普洱茶，純正芳香，利咽舒喉，醇和回甘，令人回味。普洱茶的馥郁香氣和回甘也烘托出月餅的香甜，令品嚐月餅變得更雅緻。當中，星廚賞月禮盒更配上一套限量白地描金骨瓷茶壺及茶杯，造型典雅大方，沏茶賞月，更添雅興。



至於包裝上，兩款星廚系列禮盒採用了香檳色，配上半島經典的蓮花圖案，優雅精緻，包裝採用圓形設計，也寄意中秋節人月兩團圓。

▲ 半島星廚賞月禮盒包括蛋黃芝麻豆蓉和鹹檸檬白蓮蓉兩款迷你月餅各四個，另配有一罐陳年普洱茶葉、一套限量白地描金骨瓷茶壺及茶杯。（定價：2,488港元）

▲ 半島星廚圓月禮盒包括蛋黃芝麻豆蓉和鹹檸檬白蓮蓉兩款迷你月餅各四個，另配有一罐陳年普洱茶葉。（定價：968港元）

經典奶黃月餅創新口味



除了鄧志強師傅的創意之作，半島以迷你奶黃月餅馳名，牛油酥皮配奶黃餡，香濃甜滑，三十多年來穩佔城中最受歡迎應節食品之列。半島也不斷在經典上創新，讓迷你奶黃月餅增添新意。今年推出了全新口味迷你半島精選名茶奶黃月餅。精選名茶餘韻甘醇，與奶黃月餅配搭，讓人一試難忘。

半島推出的迷你名茶奶黃月餅套裝，除了今年新推出的迷你半島精選名茶奶黃月餅外，也配搭了迷你荔枝味紅茶奶黃月餅、迷你伯爵茶奶黃月餅、迷你鐵觀音奶黃月餅。當中荔枝紅茶果味豐富，鐵觀音以採摘自高山頂級茶園的茶葉製成，齒頰回甘濃郁留香，各款名茶與香滑的奶黃內餡微妙交融，為中秋注入更多層次味覺享受。而「明月禮盒」則比迷你名茶奶黃月餅套裝多了一罐精選普洱茶。



為保護環境，半島特別推出獎勵計劃，鼓勵回收半島月餅紙盒，已連續3年與「喵坊」合作回收月餅紙盒，循環再造為再生紙，同時亦會捐助弱勢社群，與他們同慶中秋佳節，致力回饋社會。

▲ 後：半島明月禮盒（定價：628港元）；前：半島迷你名茶奶黃月餅（定價：478港元）

新增沙田期間限定店



但願人長久，千里共嬋娟，中秋佳節最重要是與親友相聚。鄧志強師傅認為月餅除了自用，送贈給長輩、親友，也是表達心意的方式，寓意「人月兩團圓」。「現在即時通訊軟件很普遍，即使親友身在外國，也可以一同慶祝中秋。半島的月餅在世界各地有售，也可以送贈給親友，表示關懷和一解鄉愁。」



半島月餅的銷售點由十多年前的一間精品店開始，至今已延伸至世界各地，全球已設有超過40個分銷點，方便大家向遠方親友送上心意。今年為讓顧客能更方便選購馳名半島月餅，半島精品店特別增設沙田新城市廣場期間限定店。在包裝上，為了確保顧客能選購優質正品半島月餅，已經引入識別編碼多年，還提供網上認證版，令顧客倍感安心便捷，而在運送及儲藏方面更一向選用衡溫裝置，確保月餅的最佳品質。



節日下午茶 時令美點賀中秋



中秋節當然不止晚上的團圓相聚，選一個悠閒的下午，與知己好友、摯愛在時尚高雅的餐廳細味精緻茶點，享受慢活時光也是另一番滋味。半島精品店與咖啡廳就在中秋佳節推出由研發主廚Baptiste Villefranque根據中秋意境精心構思的節日下午茶，並分別以月相周期的新月、弦月及滿月作為靈感，設計全新時令美點，象徵中秋明月高掛。



首先送上的是蘑菇泡芙、半月形三文魚青瓜三文治及青橄欖蛋糕，食材健康，口感清新。再來3款甜點：以果仁和朱古力慕絲點綴成一片可吃的圓月，搭配清芳的檸檬羅勒士多啤梨撻，而精緻的馬達加斯加雲呢拿紅桑子千層酥則酸甜有緻、香脆軟滑。中秋佳節當然少不了月餅應節，節日下午茶更會以可愛的迷你門僮熊架奉上半島中秋特色月餅。最後配以果醬及忌廉的半島招牌英式鬆餅和北海道軟雪糕作為壓軸，雪糕口感柔軟綿滑，奶味濃郁，為你和知己好友、摰愛帶來一次豐富滿足的中秋美食之旅。

▲ 半島精品店與咖啡廳推出以月相周期為靈感的節日下午茶。（定價：680港元兩位用；供應日期：8月4日-9月10日）

訂購半島中秋禮品

半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

傳真：2696 6973

營業時間：上午10:00至晚上7:00



半島精品店期間限定店

地址：沙田新城市廣場三樓3B號舖

營業時間：上午10:00至晚上10:00



半島網上精品店

網上訂購：www.peninsulaboutique.com

電子郵箱：hongkongtpb@peninsula.com



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問：你會和家人如何慶祝中秋佳節？



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截止日期：2022年8月19日

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（特約）