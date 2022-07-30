【相睇100次】單親男10年相睇100次食白果 媽媽恨飲新抱茶：是女的都娶吧

雖說良緣難尋，但相睇超過100次都未有著落，又真叫人沮喪。內地一名34歲男教師，自從大學畢業後每有空閒便跑去相睇，至今經已10年，相睇超過100次，但未曾談過戀愛，仍然單身。他的媽媽都心死地勸他，只要是女的就結婚吧。

綜合內地媒體報導，現居重慶市34歲男子許明偉，過去10年來相睇超過100次，但至今仍未有女朋友，亦從沒有談過戀愛。許明偉身高168厘米，並不算很矮，他的外表雖不英俊也不算醜陋，職業也不差，在學校任職電腦科老師，但月入只有約6,000元人民幣(約7,000港元)，旗下也沒有物業，與媽媽同住。

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許明偉的父母在他3歲的時候離異，他内心很渴望得到家庭溫暖，23歲大學畢業後去相睇，結果用了過萬元人民幣給婚姻介紹中心，10年來相睇逾100次，但仍未有找到女朋友。

相睇過百次都無結果，許明偉慨嘆很可能是與他相睇的女士比較苛刻、現實。他只想大家去食飯、睇電影、散步、傾計，但試過有相睇的女士要求先看看他的物業，或者問他的人工。

許明偉的媽媽眼見兒子相睇過百次仍有著落，於是勸他不要揀擇，總之是女性就算吧。不過，許明偉仍希望將來的妻子是溫柔賢淑、善良、善解人意，即使為對方轉工，他都願意。

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責任編輯︰王明芳