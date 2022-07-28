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【兒童染疫】22個月大女嬰確診曾持續抽搐　疑現腦炎目前情況危殆

社會 16:51 2022/07/28

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一名22個月大居於離島的女嬰確診新冠肺炎，曾出現抽搐現象。

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。抗疫專家顧問團成員劉宇隆今日（28日）在疫情記者會上公布，昨日（27日）一名22個月大居於離島的女嬰，出現發燒、發抖、咳嗽的情況，晚上7時起更出現抽搐現象，由於居於離島，須由飛行服務隊送往東區醫院接受治療，持續病發至9時多，即維持到兩小時的情況，現時情況危殆，需要插喉、用呼吸機，也需要注射強心針維持生命。

劉宇隆指，女嬰曾出現抽搐及神情呆滯，懷疑出現腦病變或腦炎，由於入院未夠24小時，院方正為其作診斷包括腦電波及電腦掃瞄等，發現有嚴重的腦水腫等。他表示，腦炎即是腦發炎，表徵包括發燒、神情呆滯，出現抽搐，亦包括不如往日活潑、只有眼皮抽搐、眼球反應等。他提醒家長要有意識如小朋友染疫後，病情可以十分嚴重，以及了解腦發炎的表徵，如發現子女現5至10分鐘抽搐應盡快求醫。

劉宇隆又指，她的姐姐昨日的快測呈陽性，料在家傳染女嬰，暫時未知女嬰感染的病毒株，不過女嬰病毒量高，CT值為22，稍後將進行病毒分析。他又呼籲家長要盡快為子女接種疫苗，以可避免出現重症的風險。

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記者：李榮忠、郭詩詩

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