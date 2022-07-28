【5區污水陽性】涉九龍塘畢架山一號及何文田天鑄等　當局派約25.5萬快測包

政府今日（28日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

九龍城區 — 海濱南岸、半島豪庭、紅磡灣中心、黃埔新邨、真善美邨、碧華花園、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺及畢架山一號

東區 — 康景花園、栢蕙苑、太興樓、太成樓、太隆樓、太就樓、東旭苑及東濤苑

元朗區 — 尚城、溱林、雅珊園、麗珊園、翠珊園、泉會、朗峰園、尚築、錦珊園、蔚林、丹桂軒、麗虹花園、偉景園及銀禧花園

葵青區 — 新葵興花園、葵俊苑及青山公路、石貝街和梨木道附近一帶住宅

沙田區 — 穗禾苑及駿景園

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責任編輯：陳麗娜