【聲夢傳奇】Chantel+Yumi少女心大爆發　Aska發揮運動天份輕鬆贏獎品

《聲夢傳奇》的姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及張馳豪（Aska）在今日（7月28日）齊出席商場活動。

Chantel一見到場內7米高的MINI BROWN即拉住Yumi一同打卡，興奮到齊齊「嘩嘩」聲驚嘆，小公主並表示：「LINE FRIENDS係我鍾意嘅人氣角色之一，可以親身睇到全球首次亮相的7米高超巨型MINI BROWN，而minini仲要係全港首次亮相，能夠先睹為快，真係好開心、好震撼！」

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近日剛完成學期考試的Yumi放下心頭大石，趁不用開工到商場玩吓、輕鬆一吓，而Yumi被活動現場的可愛的minini吸引著，童星出身的Yumi舞台經驗十足，面對鏡頭秒速「超模」上身，連環擺出多個靚Pose。

之後，她又親自操刀幫大家影相，興奮地表示：「今次考試考得唔錯，所以心情都幾好，而且Chantel同Gigi又返咗香港，好耐未試過齊人，期待之後有機會可以合體演唱。」

接著他們齊齊挑戰三大主題互動遊戲，「運動型男」Aska首次試玩已將每個波準確地運送到不同位置，輕鬆贏得獎品，他即得戚打趣道：「最近有玩開wakesurfing，所以平衡力同反應力都好咗，玩呢啲遊戲自然難唔到我啦。」

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