【世界肝炎日】進食生蠔豬肝可感染甲型戊型肝炎　食安中心教4大烹煮貼士防病從口入

▲ 今天（7月28日）是「世界肝炎日」，食安中心請來醫生解構食源性病毒型肝炎。

今天（7月28日）是一年一度「世界肝炎日」，食物安全中心威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系腸胃及肝科副顧問醫生雷諾信，解構食源性病毒型肝炎。部分人愛進食未徹底煮熟的介貝類水產、肉類及內臟，或有機會因此感染肝炎。

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據食物安全中心Facebook專頁，雷諾信醫生指出，病毒型肝炎是指由病毒引起的肝臟發炎，有關病毒主要可分為甲、乙、丙、丁同戊型（即A、B、C、D及E型），而傳播途徑各有不同。

其中，甲型及戊型肝炎都可以與受污染的食物或水有關，例如進食生或未徹底煮熟的受污染介貝類水產（如蠔、蜆）便是主要感染途徑。另外，有文獻指出，戊型肝炎病毒可以透過進食生或者未徹底煮熟的肉類及內臟（如豬肝）傳播。

因此，要預防從食物感染甲型及戊型肝炎病毒，最重要就是確保介貝類水產、肉類及內臟等食物徹底煮熟，以下是一些煮食貼士：

烹煮前將生的肉類及內臟切成薄片；

煮熟的肉類及內臟的肉汁必須清澈，不應呈現紅色，切開時亦不應見血；

最好在烹煮前先去除介貝類水產的外殼；

連殼的介貝類水產就要在沸水煮到外殼打開，然後再煮3至5分鐘。

此外，天氣炎熱易滋生細菌，因此食物切記要保存在安全溫度，熱食要保持熱度，凍食如壽司、刺身也要夠冰凍。

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責任編輯：羅嘉欣