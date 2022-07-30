後疫情時代保健法寶　益生菌助護腸強免疫

新冠肺炎疫情持續2年多，除了令大家更珍惜當下，亦喚起大眾的保健意識。邁入後疫情時代，大家更注重自身的健康狀態，出盡法寶提升免疫力。除了多做運動外，更應好好維持腸道健康。人體的腸道被稱為「第二大腦」，功能遠超消化食物，當中的微生態平衡對身心健康有莫大關係，直接影響免疫力。因此，不論是忙碌工作的成人，或是小朋友，也適宜直接攝取益生菌保養腸道，維持腸內的菌叢種類多樣性，才能擁有強健的體魄。

益生菌100億vs 1,000億點樣揀？



談到益生菌，近年聽到動輒百億的數量，從帳面上看好像數目很多，那麼100億VS 1,000億，大家會如何選擇？對益生菌不了解的人，可能會毫不猶疑選擇後者。市面上很多益生菌產品均聲稱有千億添加量或以上，其實當中的活菌會隨出廠時間和保存條件而下降，存活率很低，亦可能因為耐酸性低等原因，未必能直達腸道。所以並不是數量愈多愈好，看清活菌的數目和菌種才是王道。

科研實證 LGG®鼠李糖乳桿菌 天然丶安全有效



益生菌的菌種繁多，當中以LGG®鼠李糖乳桿菌的臨床研究最多，超過1,000份研究報告及超過200項臨床試驗，其中包括過百項兒童臨床試驗，證實最安全有效，能全面提升免疫力及強化腸胃健康，對於皮膚濕敏症狀亦有明顯改善。而且LGG®鼠李糖乳桿菌耐酸性高、活性強，即使經過胃酸後也不會失去活性，直達腸道，發揮功效。

▲ 與坊間其他益生菌品牌比較，康萃樂的產品既有科研實證，而且清楚列明成分和保證，讓大家更安心服用。

選購益生菌品牌，不要因報導及廣告或其代言人而被影響，要小心留意產品的成分。在眾多品牌當中，推薦康萃樂，採用100%鼠李糖乳桿菌，並不會混合其他低價值的菌種，保證有效期內每包或每粒益生菌的活性菌量，確保成效。而且其LGG®鼠李糖乳桿菌經第三方檢測機構認證，存活率達71%以上，保證益生菌能直達腸道，而且連素食者都可以安心服用。

▲ 康萃樂益生菌系列，包括兒童益生菌沖劑、兒童益生菌咀嚼片、兒童便便通 (添加膳食纖維)、成人益生菌 (提高免疫)、成人益生菌 (消化健康) 和女性益生菌 (私密健康)。

美國藥劑師首選推薦 成人益生菌信心之選



來自美國的康萃樂，是全球益生菌銷量No.1品牌，於63個國家銷售，覆蓋全球97%消費者保健市場。一共有6款產品，大人可以選擇康萃樂成人益生菌（提高免疫），獨含100% LGG®鼠李糖乳桿菌，每粒含150億活性益生菌，更獲美國藥劑師首選推薦。而小朋友則可選康萃樂兒童益生菌沖劑和兒童益生菌咀嚼片，每包／每片均含50億活性益生菌，前者適合1-3歲小朋友，後者適合3歲以上小朋友，兩款兒童系列產品均獲美國兒科醫生和藥劑師推薦（2021），是信心之選。

▲ 兩款兒童益生菌和成人益生菌（提高免疫），均含100% LGG®鼠李糖乳桿菌，打好健康根基。

康萃樂所有益生菌產品均能在保質期內保證活菌數目，能維持腸道中好菌和壞菌平衡，促進體內產生天然抗體，增強免疫細胞，從而改善身心健康。坊間其他產品，售價看似較便宜，但若按照實際益生菌數量換算，則是康萃樂的價錢更實惠，加上獲美國兒科醫生及藥劑師推薦，絕對是No.1信心保證。



了解更多康萃樂益生菌產品︰https://www.mannings.com.hk/brands/culturelle/c/CULTURELLE



（特約）