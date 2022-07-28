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【COLLAR】Marf首度拍劇即當女一　邱彥筒與P1X3L成員+王丹妮合作

娛樂 18:17 2022/07/28

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各位粉絲要注意！

人氣女團COLLAR僅出道半年，已成為不少品牌的寵兒，更拍了多個廣告，早新團歌《OFF/ON》MV上架約13日點撃率已過95萬，可見人氣高企！

當中成員邱彥筒（Marf）憑唱歌、跳舞、舞台魅力被封為「人氣王」，吸金力亦勁強。

最新影片推介：七師傅專訪

【COLLAR】Marf遇合照不愉快事件　 COLLAR新歌跳舞版獲激賞

拍劇做女一 與George和Marco合作

Marf更即將首次「處女」拍劇，參演ViuTV開拍的原創劇《那年盛夏  我們綻放如花》，她還會擔任女一，認真厲害。男主角方面則為《全民II》的師兄P1X3L成員歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）。

另外，與Marf同為《全民造星IV》參加者的東東（郭東彩）與男友陳焯嵐，以及Yoyo（葛綽瑤）亦會參演。

至於導演，是憑《手捲煙》獲今屆香港電影金像獎最佳新晉導演的陳健朗。同時，有憑《梅艷芳》奪金像獎最佳新演員的王丹妮將作特別演出，劇集監製為《地產仔》的林淑賢。

首位COLLAR成員拍劇。

首位成員拍劇

其實COLLAR在音樂發展頗積極，成軍約半年已有4首團歌。

至於影視方面一直未有大搞作，只在5月時齊拍綜藝節目《我哋係COLLAR》，但同樣是《造星IV》出身的Yoyo已經演過劇集《季前賽》，又試過主持節目。

今次Marf作為首為COLLAR成員拍劇兼擔任女一，看來屆時又會掀起熱話！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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