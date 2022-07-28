【心理健康】疫下6成受訪者社交活動能力受影響　新生會推免費網上心理治療平台 

▲ 新生會於6月底推出免費網上心理治療平台「賽馬會心理e療站」。（黃穎津攝）

新冠疫情持續逾2年，港人在家庭工作及社交生活均受影響。新生精神康復會早前進行網上問卷調查，發現近6成受訪者表示持續的疫情對他們的社交活動能力帶來嚴重影響，惟僅4分之1人表示曾使用心理健康服務。新生會推出免費網上心理治療平台，以網上及實體混合模式，冀支援港人面對情緒困擾。

為提供有效心理支援，由香港賽馬會慈善信託基金撥款2,000萬元捐助、新生會於6月底推出免費網上心理治療平台「賽馬會心理e療站」在今年6月至7月期間就疫情下港人心理健康進行問卷調查，共收集452份有效回覆。調查發現，4成半受訪者表示疫情為他們帶來「煩惱」，37%感到「緊張」，近6成（56%）人表示持續的疫情對他們的社交活動能力帶來嚴重影響。

惟調查亦指出，雖不少受訪者承認生活受壓，但僅25%人曾使用心理健康服務。而有逾5成人表示，疫情爆發後更能接受網上心理健康服務。新生會臨床心理學家張敬斯表示：「好多人唔為意自己有需要需要，或受傳統刻板印象影響」。

中大心理學系教授及臨床心理學研究生課程主任梁永亮表示，社交焦慮人士參與網上治療亦能有效減低舒緩焦慮症狀，與約16至19小時的面對面治療時間相比，網上治療僅需7.5小時治療時間便能完全康復。而網上治療亦成效斐然，其效果量可達2.4，即每100個有症狀人士中，有接受治療人士的情緒穩定性，高於其他97個有病徵而無治療人士。

新生會臨床心理服務主任凌悅雯稱，「賽馬會心理e療站」採用網上及實體混合模式，旨在為15至35歲受中度至嚴重情緒困擾人士，提供高強度、個人化和實證為本的心理治療課程，費用全免。只要市民填寫一份問卷，如符合以上資格，便有專人聯絡跟進。

她憶述曾有一名25歲青年有社交焦慮，常覺得「人哋望住佢、唔鍾意佢」，常擔心自己流汗會惹人討厭。凌悅雯指，經14星期課程及認知行為治療後，青年症狀大為改善，變得更開朗大膽，更勇於正面焦慮，如往自己身上倒水，營造汗流浹背的假象，再外出測試：「其實係無人會望佢。」

凌悅雯建議，如情緒困擾已影響日常生活，便應盡早求助。但如未到如此地步，市民亦可嘗試多進行戶外活動、持續進修，多留意身邊美好及與他人聯繫。她表示：「雖然可能係老生常談，但係切實有效。」

現時「賽馬會心理e療站」營運1個月以來已有約30人報名，凌悅雯期望未來兩年受惠人數至少可達800人。現時平台已接觸數百間中學，日後亦期望與8大院校合作，提供心理教學活動。

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記者：黃穎津