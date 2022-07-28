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歐錦棠萬斯敏音樂劇《十誡》　重新混音劇院上映

娛樂 17:49 2022/07/28

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

由歐錦棠與李景昌聯合導演，萬斯敏監製，同時並由歐錦棠、萬斯敏、李卓庭、區偉麟、何敏儀演出的原創音樂劇《十誡》在去年於西灣河文娛中心演出。

《十誡》音樂劇登上大銀幕，以最佳觀眾視覺細意剪輯，並重新混音，把「舞台電影版」在劇院上映。

原創音樂劇《十誡》

上映日期 ：8月6日
地點：Festival Grand Cinema 
片長  : 1小時57分
語言 ：粵語, 
字幕：中文
購票詳情按此 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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