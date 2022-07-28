歐錦棠萬斯敏音樂劇《十誡》 重新混音劇院上映 娛樂 17:49 2022/07/28 分享： 分享： 熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位 由歐錦棠與李景昌聯合導演，萬斯敏監製，同時並由歐錦棠、萬斯敏、李卓庭、區偉麟、何敏儀演出的原創音樂劇《十誡》在去年於西灣河文娛中心演出。 《十誡》音樂劇登上大銀幕，以最佳觀眾視覺細意剪輯，並重新混音，把「舞台電影版」在劇院上映。 原創音樂劇《十誡》 上映日期 ：8月6日 地點：Festival Grand Cinema 片長 : 1小時57分 語言 ：粵語, 字幕：中文 購票詳情按此 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員 武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動 14:37 2021/10/14 【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員 武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動 【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下 15:51 2020/04/14 【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下 【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身 熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口 15:36 2020/04/16 【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身 熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口 劉松仁為執導《利瑪竇》停工逾一年 69歲松哥重看《大時代》淚崩：感謝藍潔瑛在旁【有片】 17:53 2019/03/14 劉松仁為執導《利瑪竇》停工逾一年 69歲松哥重看《大時代》淚崩：感謝藍潔瑛在旁【有片】 你可能感興趣 【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員 武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動 14:37 2021/10/14 【星級主持】歐錦棠成香港首位UFC粵語評述員 武者棠哥：仍然可做較激烈搏擊運動 【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下 15:51 2020/04/14 【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下 【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身 熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口 15:36 2020/04/16 【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身 熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口 萬斯敏 歐錦棠 舞台劇 音樂