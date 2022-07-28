【私隱問題】有報告稱安心出行存重大漏洞　資科辦反駁：以保障個人私隱為大前提

▲ 有報告稱安心出行存重大漏洞，資科辦反駁：以保障個人私隱為大前提。（資料圖片）

波蘭一間網絡安全公司周三（27日）發表報告稱，香港政府強制市民使用的「安心出行」防疫軟件存在重大漏洞，當中包括允許應用程序及其後台服務器被攔截、避開驗證系統獲取新冠疫苗接種和測試狀態、通過存儲卡獲取相關圖片等等。

政府資訊科技總監辦公室今日（28日）對報告回覆指，「安心出行」為協助防疫抗疫的數碼工具，其設計、開發及使用一直以保障個人私隱為大前提，程式無須登記，儲存所有與個人私隱相關的資料均經遮蓋及加密處理。

資科辦發言人表示，程式推出一年多以來，已有超過800萬個下載，是廣大香港市民每天慣常使用的數碼工具，從沒有出現任何保安或私隱相關事故。此外，資科辦早於今年5月就有關人臉識別模組的指控多次解說，重申「安心出行」無須亦從來沒有使用人臉識別的功能，相關人臉識別模組亦早已按承諾移除。

發言人強調，「安心出行」程式嚴格遵守香港特區政府的資訊保安和私隱保障規例、要求和標準，亦把程式的技術規格開誠布公上載網站供公眾查閱。程式的所有重要更新版本在推出前均通過獨立第三方專業機構進行的私隱影響評估，以及資訊保安風險評估及審計，以確保程式安全可靠，相關報告亦早已上載網站供公眾參閱。

資科辦對有關不盡不實的報告和不公道的指控表示遺憾及堅決反對。

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責任編輯：李榮忠