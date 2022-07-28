【管有象牙】油尖旺區一間店鋪檢284件疑象牙品　漁護署重申違法者最高可被監禁10年

▲ 油尖旺區一間店鋪檢284件疑象牙品。（漁護署圖片）

漁農自然護理署今日（28日）表示，在油尖旺區一間店鋪檢獲284件懷疑象牙製品。

漁護署人員早前在油尖旺區巡查期間，發現一間店鋪涉嫌為商業目的而管有受管制象牙，並已即時向該店鋪作出警告。其後發現情況沒有改變，故昨日（27日）展開行動，檢取共284件懷疑象牙製品作進一步調查。

漁護署發言人說，政府致力保護瀕危物種，包括象。《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》已於去年12月31日全面實施，禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙（『古董象牙』除外）。漁護署已加強巡查，並會繼續與香港海關和其他相關政府部門保持緊密聯繫，以打擊象牙走私及非法貿易活動。

發言人續指，《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）中有關「商業目的」的定義並不只限於售賣，如以購物送贈象牙的方式作生意招徠或將象牙標示為「非賣品」並於店鋪內展示，亦可能觸犯《條例》。為避免誤墮法網，商業處所內不應展示任何象牙製品。

貿易商如以商業目的管有「古董象牙」，須證明有關象牙符合上述「古董象牙」的定義。可用作證明為「古董象牙」的證明，包括合資格的鑑定評估或由獲認可的化驗所或設施進行科學測齡。

任何人士如非按照《條例》的規定進口、再出口或管有象牙，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜