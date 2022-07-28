【涉收回佣】D&G香港前主席涉收回佣170萬開審　控方指關鍵證人不出庭作供

▲ 首被告Michel Didier Raymond Gonzalez。資料圖片

意大利品牌Dolce & Gabbana(D&G)香港分公司前主席，涉從貿易公司股東收取約170萬港元回佣，將價值逾1,200萬元的「季尾」貨品售予內地購物網站。D&G香港前主席及涉案貿易公司股東，今（28日）於區域法院否認1項串謀使代理人接受利益罪，案件開審。控方指案中關鍵證人將不會出庭作供。控方開案陳詞指，首被告開設的公司曾以代表涉案網站購買季尾貨的佣金為名，向涉案貿易公司收取逾40萬港元，過程中首被告多次以訊息催促次被告支付款項。

被告為Dolce & Gabbana香港分公司前主席Michel Didier Raymond Gonzalez（56歲）及魅達網香港有限公司(下稱魅達網)經營者兼股東蔣加鋒（44歲），兩人同被控1項串謀使代理人接受利益罪。

▲ 次被告蔣加鋒（右)續准保釋候審。梁錦麟攝

控罪指，兩人於2013年8月至2016年2月期間，與另1人一同串謀，使首被告在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網收受80萬港元及逾77萬元人民幣(折約89.6萬港元)的非法回佣，以安排將D&G貨品出售給唯品會（中國）有限公司(下稱唯品會)。

案件早前曾於區域法院排期開審，惟因1名關鍵證人內地男子林明凱（譯音）未能出庭作供而擱置，今再度開審，控方於庭上透露林將不會出庭作供，本案主要依賴9份相關文件。辯方則爭議有關文件的來源，法官聽取控辯雙方陳詞後，決定先聽取答辯及控方開案陳詞後，再處理有關文件。

控方開案陳詞指，首被告於2006年起獲聘為D&G香港分公司主席，及於2008年與其妻收購1間名為Real Team International Group Limited (下稱Real Team)的公司，兩人各分配50%股權，Real Team亦開設1個匯豐銀行戶口。

控方指，唯品會於案發時則是內地國際時裝網上零售商，次被告與林明凱（譯音）則是魅達網股東。控方續指，2013年8月，唯品會與魅達網簽訂品牌諮詢中介協議。首被告於同月代表D&G香港分公司與唯品會簽訂關於銷售貨品的協議。及至2013年8月至2015年10月，D&G依照協議向唯品會出售共逾1,200萬元貨品。2015年6至10月，雙方的3宗交易金額涉逾1,041萬港元。

控方指，本案問題在於唯品會與D&G香港分公司簽訂協議後，在D&G不知情下透過魅達網向Real Team付款，首被告因此透過職務之便獲得經濟收益。

控方續指，及至2013年底，Real Team向魅達網開出發票，要求收取40萬元，魅達網分別於2013年從唯品會收取逾44萬港元後支付款項。魅達網又於2014年中再以「D&G服務費」為名，向唯品會收取107萬人民幣(折約124.5萬港元)，再於翌月收取Real Team發票後，支付逾77萬人民幣(折約89.6萬港元)予對方。

控方續指，Real Team以代表唯品會購買季尾貨的佣金為名，向魅達網收取逾40萬港元，過程中首被告多次以訊息催促次被告支付款項，最終魅達網從唯品會收取款項後支付款項，案發時D&G總公司及分公司均對首被告收受利益不知情。

聆訊明（29日）續。

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記者：梁錦麟