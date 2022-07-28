【親子好去處】倫敦愛樂樂團音樂會銀幕版　香港大會堂60周年再續樂緣

▲ 康樂及文化事務署8月呈獻「倫敦愛樂樂團（音樂會銀幕版）」，適合6歲或以上的大小朋友出席。（大會提供圖片）

雖然今年暑假縮短了，但家長都為孩子準備好暑期活動，想提升他們的音樂品味，可以去聽音樂會。康樂及文化事務署（康文署）8月呈獻「倫敦愛樂樂團（音樂會銀幕版）」，以別出心裁的選曲，配上高端的聲音景觀技術，將兩場由倫敦愛樂樂團特別錄製的音樂會呈現在觀眾面前，適合6歲或以上的大小朋友出席。

倫敦愛樂樂團60年前首次踏足香港

倫敦愛樂樂團於1932年由湯馬士‧比湛爵士創立，為國際頂尖的交響樂團之一。樂團作為英國多個表演場地的常駐交響樂團，經常走訪不同城市舉行音樂會，並到世界各地作巡迴演出。除了現場演出外，樂團曾為多套全球賣座電影灌錄配樂，其中包括《魔戒》三部曲。早於1962年倫敦愛樂樂團首次踏足香港，於香港大會堂音樂廳舉行一連五場音樂會，祝賀香港大會堂落成啟用。

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兩場音樂會選曲別具意義

是次節目由倫敦愛樂樂團新任首席指揮愛德華‧嘉德納聯同小提琴家妮歌拉‧班娜德蒂攜手演出。兩場音樂會的選曲別具意義，首場將世界首演為慶祝香港大會堂60周年，而委約本地作曲家鄺展維所創作的《緣起》及柴可夫斯基的E小調第五交響曲，作品六十四，次場則演奏布魯赫的G小調小提琴協奏曲，作品二十六和艾爾加的主題變奏曲，作品三十六，「迷語」。



銀幕版音樂會特別引入高端的聲音景觀播放系統，透過多角度的聲源和加強了的場內揚聲器佈置，讓觀眾宛若置身音樂會現場的演奏盛況，與樂團於「最年輕的法定古蹟」內再續樂緣。銀幕版音樂會於8月20日（六）晚上8時及8月21日（日）下午3時在香港大會堂音樂廳舉行，票價分$200及$280，現於城市售票網發售。

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責任編輯︰王明芳