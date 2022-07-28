  • 32°C
香港時間 : 2022728日 (週四) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Marvel】1:1美國隊長+鐵甲奇俠降臨皇室堡展出　限定店集合6大超級英雄吸引Marvel迷入手

休閒消費 18:27 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

Marvel主題期間限定店。

Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）踏入第四階段，一系列電影及影視劇集陸續登場，每套均引爆全球熱話，當中由樹人擔正旗的動畫劇集《I Am Groot》亦於8月登陸Disney+。

【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式

最新影片推介：

1:1超級英雄

Marvel浪潮最近捲入銅鑼灣，Marvel主題期間限定店於7月29日至8月28日降臨皇室堡，展出6大Marvel超級英雄。

當中包括越洋到港展出的1:1 Captain America聯同Iron Man Mark 46，再現Marvel電影驚心動魄名場面，以及4款珍藏Marvel玩具陳列，令人仿如置身基地一起並肩作戰。

【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場

    點擊圖片放大
    +9
    +8

首發及限定品

主題期間限定店集合Marvel 6大超人氣角色──Captain America、Iron Man、Loki、Hawkeye、Spider-Man和Groot，吸引Marvel迷入手。

店內蒐羅逾200款熱賣潮物，當中近30款為全港首發或會場限定，包括《Loki》劇集中Loki的經典造型囚服和時間變異管理局吉祥物Miss Minutes馬克杯、以標靶為主題的Hawkeye無線充電器、讓你變身Spider-Man的60週年造型長襪、的骰可愛的Groot小物袋等，可謂一物難求，Marvel的荷包準備要大出血！

    點擊圖片放大
    +12
    +11

此外，現場亦特設由Disney+及香港寬頻（HKBN）聯手推出的獨家優惠，兩年的寬頻費用節省逾3000元。

Marvel主題期間限定店
日期：7月29日至8月28日
時間：中午12時至晚上9時
地點：皇室堡地下中庭

相關文章

【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場
12:04 2022/06/08
【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
12:01 2022/06/30
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績
16:10 2022/07/07
【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績

你可能感興趣

【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場
12:04 2022/06/08
【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
12:01 2022/06/30
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績
16:10 2022/07/07
【雷神奇俠4】首日開畫報捷　單日票房直逼5百萬元創佳績
Marvel 皇室堡 Windsor House 好去處 商場 卡通動漫 電影 娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
17:26 2022/07/27
【戀情完結】余思霆朱敏瀚突然宣布分手　結束3年情：留下美好回憶
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
14:26 2022/07/27
【泰國升學】帶9歲女飛抵泰國升學展新生活　羅敏莊︰我和陳禛都會努力學習
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
今日 12:33
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具