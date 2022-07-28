【Marvel】1:1美國隊長+鐵甲奇俠降臨皇室堡展出　限定店集合6大超級英雄吸引Marvel迷入手

▲ Marvel主題期間限定店。

Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）踏入第四階段，一系列電影及影視劇集陸續登場，每套均引爆全球熱話，當中由樹人擔正旗的動畫劇集《I Am Groot》亦於8月登陸Disney+。

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最新影片推介：

1:1超級英雄

Marvel浪潮最近捲入銅鑼灣，Marvel主題期間限定店於7月29日至8月28日降臨皇室堡，展出6大Marvel超級英雄。

當中包括越洋到港展出的1:1 Captain America聯同Iron Man Mark 46，再現Marvel電影驚心動魄名場面，以及4款珍藏Marvel玩具陳列，令人仿如置身基地一起並肩作戰。

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首發及限定品

主題期間限定店集合Marvel 6大超人氣角色──Captain America、Iron Man、Loki、Hawkeye、Spider-Man和Groot，吸引Marvel迷入手。

店內蒐羅逾200款熱賣潮物，當中近30款為全港首發或會場限定，包括《Loki》劇集中Loki的經典造型囚服和時間變異管理局吉祥物Miss Minutes馬克杯、以標靶為主題的Hawkeye無線充電器、讓你變身Spider-Man的60週年造型長襪、的骰可愛的Groot小物袋等，可謂一物難求，Marvel的荷包準備要大出血！

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此外，現場亦特設由Disney+及香港寬頻（HKBN）聯手推出的獨家優惠，兩年的寬頻費用節省逾3000元。

Marvel主題期間限定店

日期：7月29日至8月28日

時間：中午12時至晚上9時

地點：皇室堡地下中庭