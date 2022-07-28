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【男少女多】本港男女比例持續失衡　去年僅有3.6萬名嬰兒出生

社會 18:14 2022/07/28

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本港男女比例持續失衡，去年僅有3.6萬名嬰兒出生。（資料圖片）

政府統計處今日（28日）公布《香港的女性及男性—主要統計數字（2022年版）》報告，展示2021年本港男性及女性的人口特徵。本港人口分布繼續女多男少，撇除外籍家庭傭工後，2021年的男女比例為每1,000名女性對910名男性。

在男女比例方面，1991年的比例為1,000名女性對1,044名男性，但至2001年已下跌至1,000名女性對956名男性，而在的2020年，比例則為每1,000名女性對840名男性，而2021年則輕微減少1人，比例則為每1,000名女性對839名男性。

而撇除外籍家庭傭工後，2021年的男女比例為每1,000名女性對910名男性。

出生嬰兒數字方面，去年共有36,953名嬰兒出生，女嬰及男嬰分別有17,993名及18,960名，但整體數字持續下跌，較2020年的4.3萬又減少近7,000人。

在總人口方面，去年女性人口有約403萬人，較2019年的約408萬減少約5萬；男性人口則有約338萬人，較2019年的約342萬減少約4萬。

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記者：李榮忠

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