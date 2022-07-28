鄧炳強捲「猜猜我是誰」騙案？　原來是Facebook新專頁曝光

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

「猜猜我是誰？」日前Facebook出現一個名為「鄧炳強 Tang Ping Keung」的專頁，但專頁頭像一直只見一名男子的剪影。不過，今日終於揭開廬山真面目，原來是保安局局長鄧炳強的新專頁！

有關專頁已獲得Facebook官方「藍剔」認證，確認並非假冒專頁或「猜猜我是誰」騙案。

今屆特區政府銳意加強網上宣傳，一直未有開設專頁的鄧炳強，最近亦加入Facebook和Instagram的世界。

之不過，雖然他自言「新手上路」，笑言「要返去同阿囡求教」，希望一眾網民「多多包涵」，但他在專頁上介紹自己登場的鋪排，其實已經能看出他的心思和誠意。

由本周一開始，他的Facebook專頁一連三日以「我的兄弟姐妹」為主題，透過8則帖文介紹8個政府部門，依次為飛行服務隊、民安隊、消防處、警隊、懲教署、入境處、醫療輔助隊和海關，而帖文中亦加入標籤（Hashtag），叫大家「猜猜我是誰」，吸引不少網民留言。

另外，每當發帖介紹完一個部門後，專頁的封面照片亦加入其成員的身影，如今已經集齊了8支隊伍。

事實上，該8個部門均隸屬保安局，心水清的網友早已知道答案。

因此，鄧炳強今日已經將頭像換上自己的相片，並發帖文向大家打招呼︰「日後我將會喺社交平台同大家分享生活同工作動態，亦會睇你哋嘅留言，大家記得follow晒咁多個平台呀！」

有鄧炳強身邊的人透露，鄧炳強希望以更貼地方法，在網上與市民接觸和互動，故並不會像傳統政府專頁去經營，未來亦會在專頁上分享生活。

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