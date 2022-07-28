【庭上傷人】涉小額庭上持刀斬與訟方　水手認意圖傷人罪候判

▲ 35歲水手於西九龍法院大樓持持菜刀傷人，昨認罪候判。資料圖片

35歲水手於2021年疑因未婚妻與兩名事主的生意糾紛，在小額錢債審裁處出席申索聆訊，其間水手要求兩名事主道歉不果後，取出菜刀追斬對方，隨後報警自首。涉案水手今（28日）於區域法院承認2項意圖傷人罪，暫委法官將案件押後至8月12日判刑，期間被告繼續還柙。

被告蔡文遨（35歲）報稱任職水手，本案屬區域法院案件，今移師荃灣裁判法院處理。被告承認2項意圖傷人罪，控罪指，被告於2021年6月23日在西九龍法院大樓B座5樓24庭，意圖使柯嘉熹及陳啓軒身體嚴重傷害，而非法及惡意地傷害2人。

案情指，2018年12月，柯嘉熹、陳啓軒及黃樂堯與1名稱為Quin（即被告未婚妻）的女子一同創業。有關業務於翌年年中結束，柯、陳、黃就如何分配業務所剩資金，入禀小額錢務審裁處向 Quin 提告。

及至2021年6月23日下午，柯、陳、黃與被告在案發地點出席聆訊，審裁官當時將案件稍為押後，審裁官、法庭書記及各人仍於法庭內時，被告隨即問及3人會否道歉，3人沒有回答。被告即從背包取出一把連同刀柄長33厘米的菜刀，先後斬向柯、陳兩人，兩人舉起手臂擋格。

及後審裁官示意黃經審裁官門口離開，最終審裁官、法庭書記及黃成功從該處逃離。同時柯、陳亦趁機從正門逃走，被告見狀追趕兩人。柯、陳隨即進入樓層緊急出口並把門關上。被告追至及踢門一下，在未能開門後返回法庭報警自首。警誡下被告承認因柯、陳騷擾其未婚妻，並向審裁官投訴無效下感到無助，一時衝動取出菜刀向兩人揮斬5至6下。

柯送院後經檢查後，左前臂尺骨掌側方向有6厘米弧形裂傷，毋須留院，陳右手中指及無名指則裂傷，右手中指過度伸展變形，留院兩天後出院。

押後8月12日判刑。

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記者：梁錦麟