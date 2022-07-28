【公院探訪】8月1起公院所有探訪者需核酸陰性　可免費到社區檢測中心檢測

▲ 8月1起公院所有探訪者需核酸陰性，可到社區檢測中心免費檢測（資料圖片）

醫管局今（28日）公布，公立醫院由下周一（1日）起更新探訪人士的檢測要求，所有特別探訪人士，包括新冠康復者，須提供48小時內有效的核酸檢測陰性結果證明。探訪人士可選擇到社區檢測中心或流動採樣站接受檢測，並向工作人員說明檢測原因是為符合公立醫院探訪要求，以獲得免費檢測服務，探訪人士亦可自行選擇認可機構進行檢測，而有關檢測樣本必須為非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

醫管局表示，對於探視危急或臨終病人的恩恤探訪，現有檢測要求維持不變，探訪人士可提供48小時內有效的核酸檢測或24小時內有效的快測陰性結果證明。如探訪人士在探訪前提交快速抗原測試陰性結果證明，則須於探訪後盡快進行核酸檢測並於兩天內補回陰性檢測結果。在緊急情況下，如探訪人士在探訪前未能提供任何有效的新冠病毒檢測結果證明，探訪人士須於探訪後立刻進行新冠病毒快速抗原測試並提供測試結果，以及盡快進行核酸檢測並於兩天內補回陰性檢測結果。

局方強調，所有探訪人士亦須符合「疫苗通行證」的要求，包括已接種所需劑量的新冠疫苗或屬於政府紀錄上的新冠康復者，並持有相關疫苗接種紀錄或康復者紀錄。進入公立醫院時亦須遵守掃描「安心出行」場所二維碼的規定。此外，隨着公立醫院更新探訪人士的檢測要求，由八月一日起持有新冠疫苗接種醫學豁免證明書而在疫苗通行證下獲得豁免疫苗接種的人士，如能符合上述檢測要求，亦可以進行相關探訪。



另外，訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫及於探訪前24小時內透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」填寫健康申報表，並向病房職員出示系統發出的二維碼。

醫管局說，理解家屬希望探視病人的訴求，但亦須平衡病毒傳播的風險，因此有必要更新檢測要求，加強保護病人。

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記者：鄧凱文