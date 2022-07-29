【元宇宙】本地初創自設元宇宙平台年收入20萬美金　看好香港有發展空間

▲ ViLab創辦人鄔潤輝（右）表示，自己心目中的元宇宙是能幫現實世界解決疑難。右為營銷總監盧爵文。（林宇翔攝）

元宇宙成為近年熱話，有本港初創公司順應熱潮，投入這新興產業，提供元宇宙服務平台，未來最希望可以在元宇宙「穿梭不同場景」。公司目前營業逾1年，年收入已達200萬美元（約1,556萬港元），創辦人更指未來會有50%增長。

未來希望可穿梭不同元宇宙場景

元宇宙服務及科技供應商ViLab於去年成立，目前團隊有16人，其中一半是技術組，當中包括3D場景設計人員，其餘是營銷人員，當中約7、8成是年輕人。項目創辦人鄔潤輝看好未來元宇宙的發展，「各大商業巨頭投資搶佔元宇宙，邊個最先Define（定義）到就叫贏」。

他表示，自己心目中的元宇宙是能幫現實世界解決疑難，於是成立BetterVerse的原意是商業元宇宙，「舉例教育，每人都可透過元宇宙接受全球的教育」，又預言配合人工智能、數據分析等技術，最終極的元宇宙可以是由「分身」幫助本尊處理雜項瑣事，「在內可以生活工作聊天，由Avatar（虛擬化身）協助幫手待人接物。」

根據客戶要求 度身訂造場景

ViLab營銷總監盧爵文解釋，他們工作是提供「場景」予參加人士，例如BetterArena是提供場館，例如大型會議、展覽，根據客戶要求度身訂造合適場景；Nibiru則是讓參與者建構自己的小天地；未來亦會與航空公司合作推出Betterport，結合虛擬實景供遊客在元宇宙中暢遊名勝，並計劃與旅遊勝地的政府合作。

目前ViLab已有來自香港及中國的生意，每月收入約15萬至20萬美元，即1年利潤高達200萬美元，亦預計年底可洽談多約2至3宗生意。鄔潤輝表示，這是給予團隊一枝強心針。他續稱香港作為金融中心根基好，可吸引不同資金集資投入創科，元宇宙在本港大有發展空間，建議政府可利用港深創科園加強支援。

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記者：蘇文軒