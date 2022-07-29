【消防救護】消防處9月推新電子系統分流傷者　「每名病患慳10至15秒」

▲ （陳國峰攝）

大型事故造成大量傷亡，有效的救援措施可讓傷者盡快獲救。消防處歷時3年，耗資420萬，研發大量傷者事故檢傷分流系統，將於今年9月內投入運作。處方強調，系統可減省紙筆記錄及口傳訊息出現誤傳、遺漏的風險，令救護員更專注救治傷者，加快傷者入院的速度，強調「每名病患慳10至15秒」。

現時救護員須用紙筆統計傷者人數及其受傷程度，為提高統計及分流效率，消防處2019年開始研究新系統，斥資420萬研發及購買智能電話，人員可利用裝有系統的智能手機，掃描新顏色牌上的二維碼或透過近距離無線通訊（NFC）拍卡，再輸入傷者的年齡、性別等個人資料，以及其傷勢的嚴重程度，即完成一名傷者的資料記錄，數據會通過藍牙或流動網絡實時更新。

前線救護員可通過手機應用程式瀏覽最新資訊，而指揮中心人員及醫院的急症室授權人士則可瀏覽網頁版，以了解整體傷者人數及情況，再進行後續工作。

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救護監督（資源管理）張國鋒表示，系統將於今年9月內全面應用，針對8人或以上的大型事故，人員現正熟習系統。他強調，系統加快記錄流程，「每名病患慳10至15秒」，節省人員間溝通的時間，讓通訊組人員可迅速了解現場情況，查詢醫院收症情況，再聯絡現場指揮官安排傷者前往哪一間醫院，加快傷者入院的時間

人手登記後需要再花時間核對，繼而匯報畀指揮中心，如果有更新更要不斷用電話或無線電溝通，有可能佔用珍貴嘅通訊頻道，亦妨礙救護員嘅工作；新系統則有助將前半段工序簡化。

張國鋒強調，一旦現場接收網絡訊號不良，在場人員可透過藍牙連結各部智能手機自組網絡，系統仍可繼續運作，實時更新數據，惟需要透過電話或無線電將現場情況告知指揮中心。他又表示，系統已通過壓力測試，容許400名用戶同時登入，並曾於機場第三條跑道聯合演習中應用；系統只收集傷者簡單個人資料，而網頁已設置防火牆，只限授權人士登入，網址亦不會公開，相信保安風險已減到最少。

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記者：陳麗娜