【親子理財】女兒只儲蓄不用錢欠理財觀    Banker爸爸：利是錢只是數字

▲ 陸庭龍慨嘆女兒金錢觀不足。

陸庭龍(Alan)在金融界有38個年頭，曾經管理不少大額資產，對於獨生女兒的理財，他認為未如理想，皆因未識用錢。曾在香港多間國際銀行擔任司庫等要職，以及在恒生銀行任職12年的陸庭龍，去年卸任恒生銀行私人銀行及信託服務主管一職而自行創業，成立鴻鵠資產管理，擔任行政總裁兼首席投資總監，親自為客戶操盤。

金融界38年曾管理不少資產

陸庭龍在金融界的38年期間，曾經管理不少資產，其創立的鴻鵠資產管理公司，目標是高端客戶。不過，對於獨生女兒陸可淇(Valerie)在理財訓練方面，他認為未如理想。難道是這位動輒處理過千萬美元資產的爸爸，也要求女兒的理財成績有千萬元?非也，並不是從金額的多少去衡量，而是陸庭龍認為Valerie對金錢的概念不足夠。

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女兒缺乏自已的帳簿

「10年前我接受報章訪問時指出，理財是要『量入為出』，以有限資源去trade off (抵換、權衡取捨)，例如消費，當中牽涉到人的無限欲望，因而要作出取捨。」陸庭龍解說。

言下之意是魚與熊掌不可兼得的權衡取捨。10年後的今天，陸庭龍認為Valerie應要在生活上懂得如何用錢，才算是成功的理財。不過，十年後的現在尚未能在生活上實踐出來，簡言之是「她欠缺自已的帳簿」。

金錢不應只儲蓄不用

陸庭龍解釋，孩子的財富來源基本上有兩個途徑，包括儲蓄和來自奬賞。不過，只是把金錢儲蓄起來而不使用，便對金錢的價值沒有實質概念。然而，一直以來，Valerie把利是錢只是儲蓄起來，並沒有使用，因此對她而言，利是錢只是一個數字而已。

造成這個現象，是由於Valerie的日常生活所需皆由父母支付，她鮮有消費機會，上學期間通常是回家吃午飯，即使每月給她數百元零用錢，Valerie都用以購買書本，只偶爾與同學外出食飯。在此情形下，未有機會讓Valerie去自行理財，在基本生活方面的花費上，欠缺了她自已的帳簿。

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應要懂得權衡取捨

如何才算是有自已的帳簿? 陸庭龍舉例，購買心頭好或計劃到外國旅遊，要先計計數，倘若手頭資金不足，便要盤算是否動用利是錢，如果利是錢也不足以應付，Valerie便要想想辦法，可以是請求父母資助，甚或考慮是否要放棄之。這才是實實際際的理財，當中過程涉及權衡取捨(trade off)。

總結Valerie的理財經驗，陸庭龍認為，「除了儲蓄之外，家長應該讓子女有實踐的機會，這才能幫助他們盡早建立理財的心態。」

家庭儲蓄採取低風險投資

目前，Valerie的利是錢已積累至數萬元，由於她年屆18歲，並且剛剛赴英國升學，所以打算交回給女兒自行管理這筆款項。至於在英國的生活費、學費和宿舍費用都會由父母支付，而陸庭龍與太太並無特別為Valerie設立教育基金，只是每月進行儲蓄以供家庭所需之用，而這筆儲蓄只會進行低風險投資，例如投資債券。

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記者︰殷鳳萍