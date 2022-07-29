【正能量】兩名中大醫科生赴柬埔寨任實習醫生　推展公共衛生援助項目　

▲ 兩中大醫科生赴柬埔寨任實習醫生，身體力行推動公共衛生教育項目。（共享基金會提供）

人道援助項目有助改善落後地區的健康情況，提升當地人衛生意識，有兩名中大醫科生在今年4月底及5月初到柬埔寨推展公共衛生教育項目，包括防治疾病傳播等工作，又在當地醫院擔任實習醫生，令他們有不少反思，「原來病人對醫生的信任，是醫生全力以赴治療病人的動力。」

兩名香港中文大學醫學院6年級學生沈思彤及Tayyab Shahzada自2020年起成為共享基金會的實習生，協助籌備及推動公共衛生人道援助項目。他們在今年4月底至5月初隨團到柬埔寨開展控制防治疾病傳播項目，又與當地衛生部門主要官交流及在當地醫院實習一天。

沈思彤表示到柬埔寨參與自己籌備已久的項目，十分有成功感及滿足感，同時在柬埔寨當一日實習醫生，讓她對醫生與病人的關係有更多的反思。

既可以幫助別人，又可以擴闊視野，更能反思課堂學習的知識，是一個難能可貴的實習機會。

Tayyab Shahzada在基金會實習3年，協助撰寫在醫療車做眼科手術的執行及宣傳計劃，亦有參與起草項目流程。他認為柬埔寨之旅為他帶來不少反思，讓他認識真正的資源短缺情況，因為部分當地人民接觸基本的醫療服務也很困難，即使他們出病徵也未能求醫。

由於他們缺乏足夠的公共衛生知識，所以十分依賴醫生採取適當的治療方法，讓我反思原來病人對醫生的信任，是醫生全力以赴治療病人的動力。

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公共衛生專家、基金會總幹事陳英凝表示，過往大部分的國際大型人道援助組織皆是西方國家組織，共享基金會是一個在香港成立的中國組織，更集中在一帶一路國家推動醫療及公共衛生人道援助工作，為有志之士提供新選擇。

過往不少有志於人道援助的人士只可到外國加入國際人道救援組織， 並須長駐外地，共享基金會的出現可以改變這個生態。

在過去四年，團隊已走訪亞洲及非洲八個國家，包括老撾、柬埔寨、緬甸、吉 布提、肯亞、布隆迪、摩洛哥、塞內加爾，探索及開展人道救援項目，並將在三個國家包括老撾、柬埔寨及吉布提開展白內障手術援助，預計今年第三季安排流動手術醫療車及中國醫療團隊到老撾及柬埔寨的貧窮地區進行白 內障手術，為三個國家處理共約36,000宗手術。

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記者：李榮忠