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【新冠肺炎】政府強化抗疫系統架構應對疫情　成立13個專責組各由司局長負責

政治 19:00 2022/07/28

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特首李家超昨召開本屆政府首次「抗疫督導委員會」會議。（政府新聞處）

政府今日（28日）公布強化抗疫系統架構，包括成立由特首李家超監督的「應對疫情指導及協調組」，轄下設13個專責組，由司局長或部門首長負責，就專題事項制訂具體措施及方案，聯繫各政策局及部門共同解決問題。

特首李家超一連兩日主持抗疫會議，昨日（27日）召開本屆政府首次「抗疫督導委員會」會議，決定成立「應對疫情指導及協調組」，應對疫情出現不時變化的情況，有效處理涉及跨政策局範疇的抗疫事宜，確保各政策局和政府部門能迅速應變。

李家超表示，強化後的抗疫指揮架構將可加強和加快決策過程，並在高層次作出有效指揮，確保抗疫措施準確到位，並更能統籌跨局或部門的抗疫工作。

指導及協調組於今日召開首次會議並決定成立13個專責組，包括：

  • 抗疫專責組，由醫務衞生局局長領導，負責制訂及推行抗疫防控措施
  • 抗疫科技應用專責組，由創新科技及工業局局長領導，負責推行應用科技配合防疫抗疫措施
  • 指定檢疫酒店專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督指定檢疫酒店計劃
  • 檢測專責組，由醫務衞生局局長領導，負責推行及監督病毒檢測服務及檢測行動
  • 社區隔離設施專責組，由保安局局長領導，負責監督社區隔離設施的管理
  • 抗疫運輸專責組，由運輸及物流局局長領導，負責推行及監督為抗疫而設的點對點交通服務
  • 抗疫宣傳專責組，由政府新聞處處長領導，負責推行及監督抗疫宣傳計劃
  • 疫苗接種專責組，由公務員事務局局長領導，負責制訂及推行提升疫苗接種率的措施，特別針對長者和兒童接種率
  • 公務員動員專責組，由公務員事務局局長領導，負責計劃及動員公務員支援抗疫行動
  • 內地聯絡專責組，由政制及內地事務局局長領導，負責與內地聯絡以達致聯防聯控
  • 污水檢測專責組，由環境及生態局局長領導，負責推行及監督污水監測工作
  • 安老院舍專責組，由勞工及福利局局長領導，負責計劃及推行有關保護安老院舍長者的措施
  • 重大活動專項組，由政務司司長／政務司副司長領導，負責監督和計劃未來預期重大活動的相關防控措施

指導及協調組下設「應對疫情指導及協調組辦公室」，由醫務衞生局局長擔任辦公室主任，以研究、建議和推動防疫抗疫方案及措施；常設成員包括政務司司長、政務司副司長、醫務衞生局局長、公務員事務局局長、環境及生態局局長、民政及青年事務局局長、創新科技及工業局局長、保安局局長和運輸及物流局局長。

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記者：陳葆琳

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