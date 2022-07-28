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【心裏美】吳岱融余香凝新片合演父女　因誤會致關係疏離最怕「愛得太遲」

娛樂 19:04 2022/07/28

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勵志親情電影《心裏美》內，余香凝及吳岱融在《心裏美》中飾演父女Miss Lee及李龍基，戲中的余香凝從小就認定自己的母親是吳岱融攪外遇害死，因此和父親老死不相往還。

戲中余香凝身為學校教師，亦很不齒補習社的商業化教育，令她與開設補習社的吳岱融的關係火上加油。在這對仇口甚深的父女之間，因為飾演補習天王KK Ho的王浩信出現而有望和解。

余香凝吳岱融演出動人

王浩然在吳岱融的補習社工作，對余香凝一見鍾情並積極追求，其後更成為父女之間的溝通橋樑，此外又因吳岱融和余香凝在戲中患有同一心臟遺傳病，為電影的這段父女情加深了感人的刻劃。
 
在《心裏美》之前舉行的多場優先場中，不少觀眾因為余香凝及吳岱融的一段父女情而感慨落淚，有觀眾表示這段父女關係很寫實，因為父母應是子女最親近的人，但有很多事情作為父母的很難向子女明言，從而造成誤會甚至關係上的疏離。

對此目前已為人母的余香凝表示，父母和子女應多些向對方坦白心中感受，更要盡量表達愛和關懷：「傳統文化令我們傾向內斂的表達，大家不妨試試多些把愛直接說出口，千萬不要像Miss Lee和李龍基一樣『愛得太遲』才後悔。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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