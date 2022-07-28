【民主黨】立法會選委會界別4議席出缺　羅健熙料民主黨參選意慾較低

▲ 民主黨主席羅健熙。（經濟日報資圖片）

立法會現時有4個議席出缺，或需要舉行補選。民主黨主席羅健熙今日表示，黨內未有討論是否參加補選，但坦言出缺議席來自選委會界別，認為勝選不大，參選意慾比較低。

羅健熙指，民主黨過去多年最擅長地區直選，以及選民人數比較多的功能組別，對於補選席位來自選委會界別，坦言：「一個沒有甚麼勝算的選舉，相信大家的興趣未必太高。」但他同時強調，如果有黨友提出考慮參選，亦不會抗拒討論。

對於當局正檢討地區行政和區議會制度，羅健熙表示，若維持現行區議會選舉方式，看不到任何原因不參與。

另外，近期再有建制派撰文批評民主黨，羅健熙指，會聆聽不同人士對民主黨的意見，無論是批評還是欣賞，重申民主黨一向支持「一國兩制」、接受《憲法》及《基本法》，惟部分想法未必與建制派及中央政府一致。

他強調，民主黨會繼續監察政府的角色，亦會就施政報告等提出政策建議。

至於早前的年度宴會未能舉行，羅健熙重申，當日活動完全符合防疫要求，但最終接獲場地告知要關閉，最終只能取消。他承認，民主黨過去半年整體財政十分艱巨，目前會繼續咬緊牙關。

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責任編輯：胡偉明