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【謝絕關心】謝高晉跟女神陳靜合拍MV　DaDa演親熱戲專業零尷尬

娛樂 18:00 2022/07/28

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謝高晉邀Dada拍MV。

謝高晉（Ko） 新歌《謝絕關心》MV今日出街，Ko今次情商邀請到性感女神兼金像奬最佳女配角的陳靜（DaDa）擔任女主角，還有唱片公司同門師妹何天嵐（Wren）演出，MV中兼有親密鏡頭，大享艷福。

 《謝絕關心》MV為上一首派台歌曲《一對受害人》的延續，繼上一曲表達一對快將分手的情侶互相傷害的故事，《謝》歌MV講述Ko與現任女友（Dada飾） 的甜蜜故事，中間穿插著與前度（何天嵐飾） 的回憶。

意識大膽。

Ko笑言好多謝導演，更加多謝DaDa一口答應擔任女主角，還有師妹Wren：「多謝導演，因為今次MV有故事性，過足戲癮；一定要多謝DaDa，金像獎女配角為我做女主角，在她身上學到好多嘢，帶著我好容易入戲，又介紹了好多不同戲種電影給我睇，希望以後可以多啲合作。」

對著兩位美女DaDa及師妹Wren床上戲及親密鏡頭，Ko表示完全沒尷尬反而十分順利，他解釋：「埋位前，我們都會溝通一下，所以都好順利，一take搞掂。」

至於被綁手、幪眼情景，Ko表示主要是導演要求，想帶出一對情侶開始有問題時，就算做親密行為時，對方都會感應到。

師妹何天嵐亦演出。

不過，拍完這場SM feel戲後，Ko深深體會到歌曲《謝絕關心》中男主角跟現任一齊時，卻又惦念著前任的痛苦，並叮囑大家：「千祈唔好玩弄感情，大家都要有段好好感情，不要好似上首歌《一對受害人》，更加不可以變成《謝絕關心》中的渣男，跟現任一齊時又想著另一位，搞到獨自在天台飲悶酒。」

他說最慘本身對酒精敏感，導演安排了真啤酒，連飲兩樽後，全身通紅，但因拍攝時間緊逼，要在一小時內不停灌水退紅

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 陳靜

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