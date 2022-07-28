【Disney+電影】《光年正傳》8月上串流平台　巴斯光年首部個人電影3大重點

▲ 《光年正傳》

迪士尼與彼思的經典系列《反斗奇兵》（Toy Story）內角色巴斯光年首部個人電影《光年正傳》（Lightyear）早前在戲院上映，現正式宣布將於8月3日在Disney+獨家串流上線。

以下為你拆解一睇再睇的3大必看重點！

1. 《反斗奇兵》系列班底新作

作為《反斗奇兵》戲中戲的《光年正傳》，電影中重現多個不同的經典情節，看到巴斯光年各種帥氣的身姿，以及他的那些招牌動作和對白，定必勾起觀眾回憶！另外，每套彼思動畫都隱藏無數彩蛋，各位fans可在Disney+ 無限重溫《光年正傳》將彩蛋逐個捉。

2.加入全新角色機械貓「襪仔」

巴斯光年於《光年正傳》中帶領團隊英勇對付死敵索克天王，盡顯隊長魅力。

此外，電影亦加插不同的新角色，當中可愛爆棚的機械貓「襪仔」更引起不少觀眾的熱烈注目，不論男女老幼都同樣熱愛，成為大家必定會愛上的角色之一。

3.娛樂背後藏人生道理

大家經常都聽到巴斯光年自信滿滿的一句:「I am Buzz Lightyear, I am always sure!」大家有所不知的是，在成為英雄之前，巴斯光年同樣經歷很多歷煉。

他由一個初出茅廬的太空人，面對大大小小的挫折，變成經驗老道的英雄，觀眾將會見證巴斯光年人性化的一面。在威風背後，巴斯光年其實跟你我一樣，經歷著成長的種種考驗，令我們看得更有共鳴。

比如太空戰士為準備飛行任務，反覆試練，一整年的籌備只為短短幾分鐘的起飛時間，啟發我們若要把事情做得最好，事前功夫必定要準備妥當，不可有絲毫誤差。娛樂背後，其實啟發了我們人生的處世之道。

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