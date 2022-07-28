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【藝壇盛事】K11 MUSEA再度舉辦Art Karnival　展出超過20件世界級藝術作品

社會 19:31 2022/07/28

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K11 MUSEA再度舉辦Art Karnival，展出超過20件世界級藝術作品。（資料圖片）

K11 MUSEA再度舉辦大規模藝術盛事 Art Karnival，由7月29日至9月11日，K11 MUSEA各樓層將展出超過 20 件由世界級藝術家創作的博物館級藝術品。K11 集團希望讓公眾探索實體與虛擬藝術的邊界，同時貫徹集團普及藝術的使命，讓藝術文化走入社群，與參觀者一同開創更多元藝術空間。

K11 集團表示，今年Art Karnival展出不少從未於本港公開展出之藝術品，包括塩田千春（Chiharu Shiota）的大型藝術裝置《I hope…》，是於疫情期間創作的大型藝術裝置作品，由鋼船裝置及大量紅繩，以及5,000封由全球各地民眾手寫的願望信組成。

K11 集團指，為被譽為時裝界最當紅的新進攝影師黎曉亮（Alexvi）於香港舉辦的 首個展覽「黎曉亮：『三個展』」。三個展覽包括：「回到黑色（Back to Black）」、「北京公寓 （Peking Apartments）」及「孤獨星球 （Lonely Planet）」。

另外，亦設全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」，由本地烘焙品牌 Dear Harley Bakery 的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師 Alison Chan 以一系列以假亂真的幻覺蛋糕，挑戰參觀者的視覺與認知。

Art Karnival詳情

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責任編輯：李榮忠

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