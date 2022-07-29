【迪士尼樂園】新夜間匯演籌備歷時5年　本地創作團隊：有粉絲每晚入場觀賞

▲ 新夜間匯演籌備歷時5年，本地創作團隊指疫情令美國團隊未能訪港添困難。（林宇翔攝）

「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演由籌劃到首演，歷時5年。本地創作團隊表示，籌備過程經歷第五波疫情，令工作增添困難，因為在新表演推出前，來港支援的美國團隊未能成行，導致本地團隊要主導整個項目，不過強調「觀眾睇得開心及引起佢哋共鳴一切都值得」。園方指，新表演可帶動晚上人流，有粉絲更每晚入場觀賞。

匯演今年6月18日首演，香港迪士尼樂園度假區製作總監虞楟表示，籌備過程十分艱苦，疫情之下，領導製作的美國創意團隊未能來港指導，令籌備工作增加了困難。

以往推出全新表演時，美國團隊會親身訪香港為本地團隊提供指引及溝通，但疫情下只能靠視像會議溝通，本地團隊在組織和調整表演上，需要擔當更主動和重要的角色。

負責協調各部門，確保表演能順利進行的娛樂節目營運高級經理宋家葆亦有同感，稱早於去年聖誕著手籌備及相關訓練，期間因為疫情被迫暫停，打亂了原本的部署。而首演至今，最大的挑戰正是首演當日遇上黃色暴雨警告信號，

臨表演前落大雨，事先已評估好大機會落雨，已為來賓準備了雨衣，我哋亦等到雨變細，安全的情況下先開始匯演。

營運技術監督經理姚志佳指，匯演中的燈光、煙火、音樂效果等，要保持每一個元素的演出質素及互相融合，「今次新嘅立體光雕投影技術，單計投影機都有十幾部，再要配合煙火、音樂、城堡上的投影等，好考技術人員的功夫。」不過他認為觀眾開心，能引起他們共鳴，一切辛苦都值得。園方更稱，新表演可帶動樂園晚上的人流，有粉絲更每晚入場觀看表演。

虞楟認為今次匯演與往常煙火表演有別，能夠觸發所有人的共鳴，她身為兩個孩子的媽媽更加感動。

首幕像看著自己的孩子出生成長；提醒自己勇於面對困難，和教導兒女面對不同障礙是成長必經之路，克服後才能進入下階段人生。

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記者：陳麗娜