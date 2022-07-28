【好去處】《大狀王》9月於戲曲中心大劇院公演　為西九文化區首部原創粵語音樂劇

▲ 《大狀王》9月於戲曲中心大劇院公演，為西九文化區首部原創粵語音樂劇。（西九文化區提供）

戲曲中心大劇院9月9日將有原創粵語音樂劇《大狀王》公演，雲集全港最頂尖的台前幕後班底，高唱廣東狀王方唐鏡的精彩故事，門票於7月28日起正式公開發售。

《大狀王》由西九文化區自由空間委約、香港話劇團及自由空間聯合主辦及製作長達3小時的音樂劇，由黃金組合高世章及岑偉宗作曲作詞、張飛帆編劇、香港話劇團駐團導演方俊杰執導、林俊浩編排導演及編舞、黃逸君任舞台美學指導，劉守正、鄭君熾、丁彤欣主演，陣容鼎盛。

創作團隊以清代民間傳奇為創作種子，運用現代音樂劇手法呈現清代公堂戲。故事講述廣東狀王方唐鏡助紂為虐，多行不義，終於惹來厲鬼纏身索命。方唐鏡為求活命，被鬼魂阿細牽著鼻子，替阿細的心上人秀秀翻案。二人一鬼踏上旅途，從憎恨到原諒，在追尋公義的路上救贖自我。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，音樂劇《大狀王》是西九文化區呈獻的首部原創粵語音樂劇。經歷五年多的籌備，這部大型作品無論從藝術形式、孕育人才和連繫觀眾等層面，均大膽地展示了對發展音樂劇的承諾，為在數年後啟用、以音樂劇為主要藝術節目之一的演藝綜合劇場作好準備。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠