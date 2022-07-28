【公民科】中五科7本過審教科書出爐　4本定價較中四級教科書大幅下降

▲ 其中一本已過審的中四級公民與社會發展科教科書。 （黃悅晴攝）

高中公民與社會發展科取代通識科一年，教育局近日再公布中五級7本已過審教科書，涉及6間出版社，各書定價由188元至218元不等，全部尚未有印行本。翻查多校書單，大部分學校均指中五級教科書待定，有學校列明會在9月開學後由學校集體訂購。

教育局近日將各中五級過審的教科書上載至《適用書目表》。有關教科書涉「主題2 改革開放以來的國家」，分別由明報教育、香港教育圖書、雅集出版社、名創教育、現代教育研究社及齡記出版有限公司出版。其中定價最貴為218元、由香港教育圖書有限公司出版的《新視野公民與社會發展科》。

部分出版社的中五教科書定價較中四教科書便宜，在書本頁數相若的情況下，名創教育中四級用書定價280元，中五書則大減至188元。雅集、現代教育、齡記出版的教科書亦大幅減價。

翻查多校書單，有學校已決定中四科用書，但中五級相關欄目仍然待定；保良局董玉娣中學、基督教香港信義會信義中學、創知中學等部分學校就在書單內列明，會在開學後由學校集體訂購中五級用書。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴