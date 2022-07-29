【行山意外】今年首7月已有近15人行山意外死亡　消防教路帶水秘訣

▲ 多個部門聯同提醒行山人士，出發前要記住「BE SMART」口訣。（警方提供圖片）

本港今年暑熱難耐，不少上山下海遊樂的市民因中暑釀成意外，警方新界南衝鋒隊署理總督察賴文豪指，今年首7個月新界南總區已錄200多宗「因戶外活動受傷而需拯救」案件，包括本月23日（大暑）有父親在大嶼山中暑昏迷，遺下14歲兒子繼續前行，翌日該父親不幸身亡的悲劇。

賴文豪講解案情，本月23日一名退休父親，帶同14歲兒子到大嶼山行山，行經西狗牙時，該父親疑因天氣太熱昏倒，其兒子誤以為父親只是休息，繼續前行，直至翌日早上9時，才於心經簡林被發現，其父親亦隨即獲尋回，惜最終不治。

消防處高級消防隊長羅文傑則指，去年全年涉及攀山拯救的死亡個案有14宗，而截至今年7月21日，相關死亡個案已有12宗，加上上周末的最少3宗，今年死亡個案已較去年多。

他呼籲市民規劃行山路線時應留意地勢變化，做好水量管理，勿過於依賴沿途的「補給士多」

我們有救過一名帶很少水的市民，問他為何不多帶水，他指山上補給士多無開門，所以失了預算，所以補給站只能做參考，建議大家熱天行山要帶3公升水。

消防又提醒，熱天行山不宜帶過冷的水，避免腸道不適應，反在山上造成不適。

政府飛行服務隊則指，截至今年7月26日，整體搜救召喚個案已有430宗，而酷熱天氣警告生效期間，亦接獲了20宗暑熱個案，當中6宗屬嚴重個案。

新界北總區高級督察蔡清峰則提醒市民，行山時要留意「BE SMART」口訣，量力而為：

Bubby 伙伴同行

行山應避免獨行，要有伙伴照應，出發前亦應先知會家人或朋友。

Equipment 合適裝備

行山宜有合適裝備，穿著合適運動服裝和行山鞋，帶備地圖、指南針、行山杖、食物、水、急救用品。

Safety Mindset 安全意識

避免做出任何危險行為，例如登上危險點拍照或於天氣不穩下行山

Awareness 時刻警惕

留意天氣變化，注意同行人士身體狀況。

Route Planning 計劃路線

量力而為，規劃適當路線，依照預定路線前進，勿亂行捷徑。

Tracking Service 準確定位

留意沿路資訊牌及路徑指示牌，認識山上座標指示，配備定位裝置上山或安裝相關遠足留蹤定位電話應用程式。

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記者：曾秋文