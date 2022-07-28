【天網恢恢】昨日元朗油站商店劫案兩匪落網　單位內起3支氣槍

▲ 昨日元朗油站商店劫案兩匪落網，單位內起3支氣槍。（黃傑偉攝）

元朗警區刑事部昨日（27日）早上接獲一宗搶劫案，經調查後迅速於晚上9時30分在區內拘捕兩名分別37及46歲非華裔人士。被捕人涉嫌搶劫、管有仿製火器、管有攻擊性武器及管有違禁武器被捕，被捕人仍在扣查中。

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元朗警區刑事調查第一隊總督察袁皓霆指，警方昨日早上6時30分接報屏山一間油站商店被一名非華裔人士持刀劫去1,740元，賊人其後騎單車逃去。警方經情報蒐集及深入調查迅速鎖定一名目標人物，於晚上9時30分在天水圍區以搶劫罪拘捕一名37歲非華裔男子，並檢獲犯案時衣物、涉案25厘米摺刀及用作逃走單車。

行動中再在賊人單位內檢獲3支氣槍、一把摺刀及兩把鹿角刀，隨即以管有仿製火器、管有攻擊性武器及管有違禁武器，將被捕人及單位內另一名46歲非華裔男子拘捕。初步調查顯示氣槍未超2焦耳不屬火器，搜獲武器亦不涉該宗劫案，但仍調查有否涉及其他案件，被捕人仍在扣留調查中。

警方提醒店舖負責人，尤以偏遠及通宵營業店舖，應加強保安，如遇有陌生人應報警求助。警方重申搶劫罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉