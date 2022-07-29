  • 35°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 15:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】鄭泳舜：將安排立法會民政事務委員會召開特別會議跟進調查結果

政治 15:17 2022/07/29

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

立法會議員鄭泳舜。（鄭泳舜Facebook圖片）

MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外，立法會民政事務委員會主席鄭泳舜表示，支持政府叫停演唱會餘下場數及成立工作小組，立即就嚴重意外作全面調查。又稱已向局方提出，待有調查結果，將安排民政事務委員會召開特別會議，作出跟進。

冀當局提供彈性處理家屬訴求

鄭泳舜表示，舞台意外一宗都嫌多，特別是疫情下，表演者經努力排練，卻接二連三發生舞台意外，昨晚更出現嚴重事故，認為是不能夠接受，他對事件感到難過。希望兩名傷者早日康復，亦了解到傷者家屬在境外，渴望可盡快來港及探望傷者。鄭泳舜說已向局方提出，期望當局提供一切人道協助，彈性處理家屬訴求。

康文署將即時檢視轄下場地將有表演的舞台設計，避免有高危裝置，鄭泳舜稱，舞台安全是最重要的，現時疫情有所放緩，香港將會陸續舉辦不同的大型活動，文化藝術界亦將有不少演出，他期待政府盡早完成今次事故的全面調查，集合專家意見等，提出改善舞台安全的建議，以防止同類意外再次發生。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望　將提供充足協助
今日 14:23
【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望　將提供充足協助
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
今日 14:51
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
【MIRROR演唱會】出現3大徵狀均為急性壓力反應　醫管局提供6個紓緩方法
今日 15:01
【MIRROR演唱會】出現3大徵狀均為急性壓力反應　醫管局提供6個紓緩方法

你可能感興趣

【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望　將提供充足協助
今日 14:23
【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望　將提供充足協助
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
今日 14:51
【頸椎受傷】骨科醫生拆解頸椎受創　某部位受損可致四肢癱瘓
【MIRROR演唱會】出現3大徵狀均為急性壓力反應　醫管局提供6個紓緩方法
今日 15:01
【MIRROR演唱會】出現3大徵狀均為急性壓力反應　醫管局提供6個紓緩方法
Mirror 立法會 鄭泳舜 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
今日 12:36
【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重　正進行骨科手術
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」
23:19 2022/07/28
【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」