【MIRROR演唱會】鄭泳舜：將安排立法會民政事務委員會召開特別會議跟進調查結果

▲ 立法會議員鄭泳舜。（鄭泳舜Facebook圖片）

MIRROR紅館演唱會發生嚴重舞台意外，立法會民政事務委員會主席鄭泳舜表示，支持政府叫停演唱會餘下場數及成立工作小組，立即就嚴重意外作全面調查。又稱已向局方提出，待有調查結果，將安排民政事務委員會召開特別會議，作出跟進。

冀當局提供彈性處理家屬訴求

鄭泳舜表示，舞台意外一宗都嫌多，特別是疫情下，表演者經努力排練，卻接二連三發生舞台意外，昨晚更出現嚴重事故，認為是不能夠接受，他對事件感到難過。希望兩名傷者早日康復，亦了解到傷者家屬在境外，渴望可盡快來港及探望傷者。鄭泳舜說已向局方提出，期望當局提供一切人道協助，彈性處理家屬訴求。

康文署將即時檢視轄下場地將有表演的舞台設計，避免有高危裝置，鄭泳舜稱，舞台安全是最重要的，現時疫情有所放緩，香港將會陸續舉辦不同的大型活動，文化藝術界亦將有不少演出，他期待政府盡早完成今次事故的全面調查，集合專家意見等，提出改善舞台安全的建議，以防止同類意外再次發生。

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責任編輯：林曉君