【強制檢測】66處納強檢　涉保良局石硤尾職業服務中心、大埔天鑽9座等【附名單】

▲ 保良局石硤尾職業服務中心。（保良局網頁）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有61個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月29日至30日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

深水埗巴域街石硤尾邨42及43座平台 保良局石硤尾職業服務中心

黃大仙黃大仙上邨詠善樓

大埔太和邨居和樓

大埔富亨邨亨泰樓

秀茂坪寶達邨達峰樓

屯門南浪海灣3座

天水圍天澤邨澤星樓

柴灣佳翠苑顯翠閣

天水圍天盛苑盛賢閣

鴨脷洲利東邨東昇樓

大圍顯徑邨顯祐樓

鑽石山鳳德邨斑鳳樓

慈雲山慈正邨正和樓

馬鞍山欣安邨欣悅樓

葵涌石籬二邨石富樓

觀塘安達邨孝達樓

牛頭角彩德邨彩誠樓

沙田康林苑山林閣

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

藍田安田邨安健樓

天水圍天富苑欣富閣

東涌逸東二邨翠逸樓

屯門翠寧花園6座

元朗朗善邨善愛樓

青衣長亨邨亨麗樓

上水清河邨清澤樓

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

大埔天鑽9座

大埔運頭塘邨運臨樓

何文田何文田邨逸文樓

黃大仙穎竹街17號盈福苑

沙田水泉澳邨喜泉樓

沙田碩門邨健碩樓

九龍灣德福花園T2座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

西灣河嘉亨灣6座

筲箕灣東旭苑東麗閣

馬鞍山錦禧苑錦歡閣

觀塘翠屏南邨翠桐樓

油塘油美苑灝美閣

油塘高怡邨高遠樓

將軍澳彩明苑彩榮閣

將軍澳寶林邨寶勤樓

屯門富泰邨逸泰樓

上水天平路50號安盛苑

深水埗南昌邨昌遜樓

何文田愛民邨信民樓

黃大仙竹園南邨榮園樓

筲箕灣興東邨興祖樓

筲箕灣愛蝶灣5座

藍田康田苑和康閣

油塘高翔苑高麟閣

東涌逸東一邨祿逸樓

屯門山景邨景安樓

屯門友愛邨愛德樓

屯門富泰邨賢泰樓

天水圍天富苑聚富閣

元朗屏欣苑屏愛閣

青衣綠悠雅苑2座

青衣盈翠半島3座

青衣翠怡花園4座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

粉嶺華明邨耀明樓

柴灣翠灣邨翠康樓

柴灣翠灣邨翠寧樓

粉嶺華明邨禮明樓

天水圍天瑞一邨瑞勝樓

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責任編輯：李榮忠