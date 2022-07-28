【強制檢測】66處納強檢 涉保良局石硤尾職業服務中心、大埔天鑽9座等【附名單】
社會 22:38 2022/07/28
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有61個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告，須在7月29日至30日前進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 深水埗巴域街石硤尾邨42及43座平台 保良局石硤尾職業服務中心
- 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
- 大埔太和邨居和樓
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 秀茂坪寶達邨達峰樓
- 屯門南浪海灣3座
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 柴灣佳翠苑顯翠閣
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 鑽石山鳳德邨斑鳳樓
- 慈雲山慈正邨正和樓
- 馬鞍山欣安邨欣悅樓
- 葵涌石籬二邨石富樓
- 觀塘安達邨孝達樓
- 牛頭角彩德邨彩誠樓
- 沙田康林苑山林閣
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 藍田安田邨安健樓
- 天水圍天富苑欣富閣
- 東涌逸東二邨翠逸樓
- 屯門翠寧花園6座
- 元朗朗善邨善愛樓
- 青衣長亨邨亨麗樓
- 上水清河邨清澤樓
- 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
- 大埔天鑽9座
- 大埔運頭塘邨運臨樓
- 何文田何文田邨逸文樓
- 黃大仙穎竹街17號盈福苑
- 沙田水泉澳邨喜泉樓
- 沙田碩門邨健碩樓
- 九龍灣德福花園T2座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座
- 西灣河嘉亨灣6座
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
- 觀塘翠屏南邨翠桐樓
- 油塘油美苑灝美閣
- 油塘高怡邨高遠樓
- 將軍澳彩明苑彩榮閣
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 屯門富泰邨逸泰樓
- 上水天平路50號安盛苑
- 深水埗南昌邨昌遜樓
- 何文田愛民邨信民樓
- 黃大仙竹園南邨榮園樓
- 筲箕灣興東邨興祖樓
- 筲箕灣愛蝶灣5座
- 藍田康田苑和康閣
- 油塘高翔苑高麟閣
- 東涌逸東一邨祿逸樓
- 屯門山景邨景安樓
- 屯門友愛邨愛德樓
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 天水圍天富苑聚富閣
- 元朗屏欣苑屏愛閣
- 青衣綠悠雅苑2座
- 青衣盈翠半島3座
- 青衣翠怡花園4座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 粉嶺華明邨耀明樓
- 柴灣翠灣邨翠康樓
- 柴灣翠灣邨翠寧樓
- 粉嶺華明邨禮明樓
- 天水圍天瑞一邨瑞勝樓
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責任編輯：李榮忠