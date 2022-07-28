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【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場

社會 22:45 2022/07/28

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR演唱會期間，台上大電視掉下，壓中舞蹈員。（網上圖片）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，有現場觀眾指，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下，懷疑壓傷舞蹈員。經理人花姐廣播道歉，並要求觀眾在有秩序下離場。

警方指，晚上10時36分接報，紅館演唱會發生意外，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。

事發經過：

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網上陸續傳出多條事發影片，片中顯示，當時正由呂爵安（Edan）演唱《Elevator》，台上約12人正在表演，突然吊在上空的電視螢幕鬆脫，向下掉落，一名舞蹈員躲避不及被壓中，現場發生巨響，演唱會其後腰斬。

事發後情況：

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MIRROR演唱會電視顯示板從高處墮下　壓傷舞蹈員

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記者：陳梓蔚、林綺玲

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