【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場

▲ MIRROR演唱會期間，台上大電視掉下，壓中舞蹈員。（網上圖片）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，有現場觀眾指，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下，懷疑壓傷舞蹈員。經理人花姐廣播道歉，並要求觀眾在有秩序下離場。

警方指，晚上10時36分接報，紅館演唱會發生意外，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。

事發經過：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網上陸續傳出多條事發影片，片中顯示，當時正由呂爵安（Edan）演唱《Elevator》，台上約12人正在表演，突然吊在上空的電視螢幕鬆脫，向下掉落，一名舞蹈員躲避不及被壓中，現場發生巨響，演唱會其後腰斬。

事發後情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

MIRROR演唱會電視顯示板從高處墮下 壓傷舞蹈員

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚、林綺玲