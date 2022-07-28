【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」

▲ 記者直擊現場事故指全場觀眾大叫，「有人憤怒亦有人十分擔心」。（林綺玲攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒，演唱會其後腰斬（詳情即看【下一頁】）。

TOPick記者身處現場，她指出事發後全場觀眾大叫，大會開咪叫全部觀眾離場，花姐亦開咪指「發生嚴重事故，需要時間處理，今場的票會之後再處理」。

至於該兩名舞蹈員在事發後沒有反應，現場很多觀眾大叫「有無攪錯呀!」，亦有很多人表示憤怒「真係出事啦」，亦有觀眾十分擔心表演者的情況。

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花姐請求觀眾離去

Mirror經理人花姐（黃慧君）在意外發生後，走到台上呼籲觀眾離開，「我求下你哋，好多謝你哋對Mirror的支持。我哋有需要處理的是希望你哋有秩序離場離場，對唔住。今日的門票我應承大家會處理，我應承大家我哋會安全，會慢慢處理個show，希望大家有秩序離場先。」

我求下你哋，好多謝你哋對Mirror的支持。我哋有需要處理的是希望你哋有秩序離場離場，對唔住。

▲ Mirror經理人花姐呼籲在場觀眾離去。（網上影片截圖）

其中一名受傷的舞蹈員懷為So Ching男朋友

據了解，其中一名受傷的舞蹈員為阿Mo，是COLLAR成員 So Ching（蘇芷晴）的男朋友。

MIRROR演唱會發生嚴重事故：

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記者：林綺玲、李榮忠