  • 31°C
香港時間 : 2022729日 (週五) 00:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會嚴重事故】記者直擊現場事故指全場觀眾大叫　「有人憤怒亦有人十分擔心」

社會 23:19 2022/07/28

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

記者直擊現場事故指全場觀眾大叫，「有人憤怒亦有人十分擔心」。（林綺玲攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒，演唱會其後腰斬（詳情即看【下一頁】）。

TOPick記者身處現場，她指出事發後全場觀眾大叫，大會開咪叫全部觀眾離場，花姐亦開咪指「發生嚴重事故，需要時間處理，今場的票會之後再處理」。

至於該兩名舞蹈員在事發後沒有反應，現場很多觀眾大叫「有無攪錯呀!」，亦有很多人表示憤怒「真係出事啦」，亦有觀眾十分擔心表演者的情況。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

花姐請求觀眾離去

Mirror經理人花姐（黃慧君）在意外發生後，走到台上呼籲觀眾離開，「我求下你哋，好多謝你哋對Mirror的支持。我哋有需要處理的是希望你哋有秩序離場離場，對唔住。今日的門票我應承大家會處理，我應承大家我哋會安全，會慢慢處理個show，希望大家有秩序離場先。」

我求下你哋，好多謝你哋對Mirror的支持。我哋有需要處理的是希望你哋有秩序離場離場，對唔住。

Mirror經理人花姐呼籲在場觀眾離去。（網上影片截圖）

其中一名受傷的舞蹈員懷為So Ching男朋友

據了解，其中一名受傷的舞蹈員為阿Mo，是COLLAR成員 So Ching（蘇芷晴）的男朋友。

MIRROR演唱會發生嚴重事故：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林綺玲、李榮忠

相關文章

【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
22:45 2022/07/28
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
【Mirror演唱會】舞台安全引起爭議　康文署：已要求主辦方檢視情況及改善　
12:14 2022/07/28
【Mirror演唱會】舞台安全引起爭議　康文署：已要求主辦方檢視情況及改善　
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
11:52 2022/07/28
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
22:45 2022/07/28
【MIRROR演唱會】電視顯示板高處墮下疑壓傷2名舞蹈員　主辦方要求觀眾離場
【Mirror演唱會】舞台安全引起爭議　康文署：已要求主辦方檢視情況及改善　
12:14 2022/07/28
【Mirror演唱會】舞台安全引起爭議　康文署：已要求主辦方檢視情況及改善　
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
11:52 2022/07/28
【Mirror演唱會】資深傳媒人吳雨：多人跳舞應少用升降台　需要充足綵排時間
Mirror 公立醫院 演唱會 伊利沙伯醫院 表演 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
12:33 2022/07/28
【東張西望】交友App渣男直認偷拍性愛片　10多名受害人使用同一性玩具
【夫妻關係】不忠老公腦出血情婦失蹤　太太放棄搶救要求醫生拔喉
12:08 2022/07/28
【夫妻關係】不忠老公腦出血情婦失蹤　太太放棄搶救要求醫生拔喉
【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無情趣　要求男友行房需預約錄
12:19 2022/07/27
【晚吹戀講嘢】曾選亞姐女作家陳美濤被嫌無情趣　要求男友行房需預約錄