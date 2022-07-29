【MIRROR演唱會】兩名舞蹈員受傷入院　一人情況嚴重須深切治療

▲ （吳卓峰攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，影片可見有一塊電視顯示板壓到兩名舞蹈員，醫管局表示截至晚上11時15分，伊利沙伯醫院共接收兩名男傷者，其中一人嚴重，一人穩定。警方表示，另有3名女觀眾受驚，其中1人需送院。

伊利沙伯醫院在凌晨（29日）表示，接收兩名於紅磡香港體育館演唱會表演受傷的傷者，其中一人情況嚴重，現正在深切治療部接受治療，另一人情況穩定。另外，亦有一名女子受驚不適送往急症室求診。

據了解，其中一名傷者傷及頸部等位置，情況嚴重。現場消息指，有傷者於被送往伊利沙伯醫院急症室搶救中，轉入深切治療部。MakerVille行政總裁魯庭暉曾到醫院了解。

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，有現場觀眾指，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下，懷疑壓傷舞蹈員。經理人花姐廣播道歉，並要求觀眾在有秩序下離場。詳情請看：下一頁。

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記者：吳卓峰