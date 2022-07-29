【MIRROR演唱會】李家超對事故感震驚　議員認為須調查事故

▲ MIRROR演唱會嚴重事故，2名舞蹈員受傷。（林綺玲攝））

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，演唱會其後腰斬（詳情即看【下一頁】）。

行政長官李家超凌晨發表聲明，指對事故感到震驚，並向傷者致以慰問，希望他們早日康復。並已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。

今次MIRROR演唱會舞台裝置引起爭議，首場開始已發現舞台多處不平、表演者有受傷情況，第四場更發生嚴重事故，根據演唱會的鳴謝名單中，負責舞台工程是菱藝廣告製作有限公司，至於機械工程是協興隆舞台工程有限公司。有網民在「菱藝廣告製作有限公司」曾負責的項目Facebook留言，指有關製作公司不可以逃避責任。

▲ （林綺玲攝）

據了解，菱藝廣告製作有限公司過去曾參與多個演出項目，包括曾為歌手何韻詩2016年《Dear Friend》紅館演唱會擔任舞台製作。

演出業協會對事件表示關注，並對演出團隊受傷的成員致以深切慰問。由於協會暫時未知意外詳情，所以難以評論出事的因由。協會相信，同業一般都非常重視演出安全，做足安全措施，才公開演出，事件屬個别性質，呼籲業界在演出時，必須注意人身及器材安全。

立法會議員梁美芬表示十分震驚，指紅館是香港流行音樂的殿堂，沒想到會發生這種事故。祝所有傷者平安無事，早日康復。她指主辦單位、康文署和機電工程署等都有責任確保場地的安全，當局必須調查事故原因，是否涉及人為疏忽或監管不力，避免意外再次發生。

立法會議員霍啟剛亦在社交網站帖文，指男團MIRROR於香港體育館舉辦演唱會，舞台安全問題一直受公眾關注，「今晚（7月28日）更發生嚴重意外導致多名舞蹈員受傷送院，演唱會中斷。」他批評一連四日演唱會有三場發生意外，情況不能接受，促請康文署及主辦單位若未能確保演唱會能安全進行前，不能繼續舉辦，以保障所有舞台工作者及觀眾的安全，並全面徹查事件，「願傷者平安無恙、早日康復。」

▲ （Mirror社文平台截圖）

另外亦有大批網民到MIRROR官方社交平台質疑演唱會安全措施，批評公司將MIRROR成員及舞蹈員安全當作浮雲：

今日又一單啦 可唔可以注意返台前幕後所有人既安全

可唔可以注意下安全 大家要平平安安

為何總有事發生,製作工程公司要負一定責任

主辦方可恥，終於出事！點解可以容許呢啲意外一而再再而三咁發生架?

MIRROR成員Edan（呂爵安）在意外發生後，發布一個全黑背景的限時動態。

▲ MIRROR成員Edan（呂爵安）在意外發生後，發布一個全黑背景的限時動態。

MIRROR演唱會發生嚴重事故

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記者：李榮忠