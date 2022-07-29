【MIRROR演唱會】舞台技術業界拆解「電視墮下」成因　質疑有否做足風險評估

▲ 舞台技術管理業內人士指出，項目經理在事件中有很大責任。（林綺玲攝）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。詳情即看：【下一頁】

今次MIRROR演唱會舞台裝置引起爭議，首場開始已發現舞台多處不平、表演者有受傷情況，第四場更發生嚴重事故，根據演唱會的鳴謝名單中，負責舞台工程是菱藝廣告製作有限公司，至於機械工程是協興隆舞台工程有限公司。有網民在「菱藝廣告製作有限公司」曾負責的項目Facebook留言，指有關製作公司不可以逃避責任。

據了解，菱藝廣告製作有限公司過去曾參與多個演出項目，包括曾為歌手何韻詩2016年《Dear Friend》紅館演唱會擔任舞台製作。

Mirror昨晚演唱會踏入第4場，昨晚發生LED大電視倒塌大型事故。有熟悉舞台設計運作的舞台技術管理業內人士指出，一般由舞台原件由廠房組裝好，到運至場地作最後裝砌和測試，都應做足風險評估。

今次出事的大電視，目測由兩條鋼絲吊住，未知是否其中一條斷裂，但另一條未能承受其重量而倒下，但一般設計應該將此風險亦計算在內，建議應全面檢查其餘大電視的結構狀況，以及全部台燈聲和表演走位，才可以重啟演出。

該名業內人士指出，一般舞台機械在入場前，已經可以在廠房內進行前期準備，包括進行基本測試，以節省時間。而機械組件運送至表演場館後，舞台項目經理亦應該就各個舞台機械組件，按照表演流程，進行各項風險評估。

有些人將舞台比喻作地盤，但比起地盤，舞台的特別危險之處，在於地盤吊重嘢下面不會有人，但舞台下面有咁多表演者，萬一有嘢跌落來，危險更大。

他指出，一般舞台機械在進場後，會由註冊機械工程師進行測試，例如吊橋、升降舞台，以至吊在半空的大電視，在未有真人踩台綵排時，都要做吊重測試，而當中涉及重複性設計，即是萬一有一個組件不幸失效，會否導致另一個組件失效，從而引發意外。

他說，今次事件必須重新檢視，由舞台設計、結構、吊機、鋼絲各部件，是由結構出錯，還是裝砌出問題，「會否是LED wall同wire中間的連接裝置出事呢？」

▲ 兩名舞蹈員受傷送院，其中一人情況嚴重。（林綺玲攝）

今次是本港演唱會近年首次發生吊起的大電視倒下事故，該名業內人士指，其實海外亦有發生燈光或電視倒塌的意外，但所有情況不能一概而論，而目前亦不能妄下結論。

他坦言，今次Mirror演唱會的舞台設計，不算很複雜或罕見；而從事舞台創作亦不想用太多條文去規限：

舞台設計通常是做到看似很exciting(刺激)，但actually not danger(其實不危險)。

他強調，舞台下是一個黑暗的工作環境，因此必要做足風險評估，才會安排表演者上台，亦有足夠時間綵排好重要，「由開住燈，到台燈聲、熄咗燈、換咗舞台服裝，若有足夠時間，應逐步加上去綵排。」而他指項目經理有好大責任:

由燈光、音效、走位，邊啲位不好走近台邊，邊啲位要加裝扶手或安全帶，究竟今次主辦單位有無做足呢？

他指，必須檢視管理上是否出問題，並全部確保安全，才可重啟相關演唱會，「無論對表演者或者觀眾，咁樣才是最負責的的做法。」

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記者：吳雋妍