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【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播　盡快公布退票安排

娛樂 02:12 2022/07/29

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員。

而主辦單位Music Nation、MakerVille發出聲明，如下：

聲明

MIRROR.WEARE演唱會今日發生意外，現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。

我們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況。我們會對傷者提供一切所需協助。

我們會徹查事故原因。如果我們有進一步消息，會即時公佈。

主辦單位 Music Nation, MakerVille

 

公司（29日）凌晨再在社交平台公布，指MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，造成兩名表演者受傷，大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助。正全面徹查事故原因，並會盡快作出公布

對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安，深感抱歉。另外大國文化及MakerVille聯合公布，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播。有關退票的安排，會盡快公布

至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公布

 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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