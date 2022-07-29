【MIRROR演唱會】政府已指示演唱會要暫停舉行　直至舞台結構證實安全

▲ （林綺玲攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，演唱會其後腰斬（詳情即看【下一頁】）。

行政長官李家超凌晨發表聲明，指對事故感到震驚，並向傷者致以慰問，希望他們早日康復。並已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示非常關注事件，並已要求康樂及文化事務署成立一個由助理署長統籌的小組聯同勞工處及有關人士調查意外成因以及作出跟進工作。因應該意外，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。楊潤雄對意外傷者表示慰問，希望他們能早日康復。

康樂及文化事務署及勞工處7月27日曾經就近日發生的舞台事件，聯絡演唱會主辦機構，並要求主辦機構檢視情況及提供改善措施。

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記者：伍瑋瑋