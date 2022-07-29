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【MIRROR演唱會意外】紅十字會啟動心理支援熱線　為有需要人士提供情緒支援

社會 01:02 2022/07/29

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香港紅十字會啟動心理支援熱綫。

香港紅十字會在社交網站帖文，對於7月28日晚上一場演唱會發生舞台意外，香港紅十字會對意外表示難過，並向傷者致以深切慰問。紅會表示已因應狀況啟動"Shall We Talk"心理支援熱線5164 5040，為有需要人士提供情緒支援。

所有人士包括工作人員、現場觀眾或從媒體得知有關消息的人士，若因事件而引致情緒不安，均可致電。服務由已受相關訓練的職員及義工提供，並由臨床心理學家作出專業支援。

"Shall We Talk"心理支援熱線：

  • 熱線號碼：+852 5164 5040
  • 熱線服務時間：即時（7月29日凌晨）至7月29日中午12時正
  • 市民亦可以WhatsApp 短訊 +852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務

紅會表示，大型意外突然發生在眼前，大家或會不懂反應、感到擔心或氣憤。若你感到困擾，請：

1. 暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞

2. 找朋友傾訴或陪伴

3. 照顧自己，盡可能休息

若情緒被受困擾，請聯絡心理學家或心理急救員傾訴。祝福所有傷者早日康復。

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責任編輯  李志強

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