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【MIRROR演唱會】舞台工程製作公司發聲明澄清 　「無參與任何機械工程」

社會 01:18 2022/07/29

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事件造成兩人受傷送院，政府叫停演唱會。（林綺玲攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒，演唱會其後腰斬。詳情即看：【下一頁】

政府亦已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。詳情即看：【下一頁】

今次MIRROR演唱會舞台裝置引起爭議，首場開始已發現舞台多處不平、表演者有受傷情況，第四場更發生嚴重事故，根據演唱會的鳴謝名單中，負責舞台工程是菱藝廣告製作有限公司，至於機械工程是協興隆舞台工程有限公司。有網民在「菱藝廣告製作有限公司」曾負責的項目Facebook留言，指有關製作公司不可以逃避責任。

菱藝廣告製作有限公司凌晨在社交平台發布聲明:

本公司對Mirror 演唱會意外深表關注，冀望傷者早日康復！

另，網上流傳、暗示本公司與今次意外有關，特此澄清，本公司今次只負責以下舞台舞美工程部分，

1)Band Pool角位搭建

2)道具製作

3)鋪設台面飾面及鏡面物料

本公司並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作。

特此澄清，本公司與今晚紅館不幸意外無關。如有不實指控，本公司保留追究權利。

再一次祝願傷者早日康復。

菱藝廣告製作有限公司

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記者：伍瑋瑋

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