【MIRROR演唱會】香港舞台藝術從業員工會聲明　要求主辦方交代受傷員工應得保障及細節

▲ 政府亦已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。（林綺玲攝）

MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外，一塊電視顯示板從高處墮下，壓傷舞蹈員，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒，演唱會其後腰斬。詳情即看：【下一頁】

政府亦已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。詳情即看：【下一頁】

香港舞台藝術從業員工會凌晨在社交平台發表聲明，就有關《MIRROR.WEARE演唱會》工業意外事故對傷者致以最深切的慰問，願意提供一切所需協助，又促請主辦機構大國文化製作有限公司和MakerVille公開交待，受傷員工是否得到應得的保障及其細節，嚴正促請有關當局徹查是次工業意外肇事原因。

有關聲明全文如下：

1. 本會促請相關機構對事件負上全部責任。 2. 根據《職業安全及健康條例》（香港法例第509章），是次事件屬於嚴重工業意外。警方、勞工處及有關當局必須派出調查人員調查是次事件。 3. 本會促請主辦機構大國文化製作有限公司和MakerVille公開交待，受傷員工是否得到應得的保障及其細節。 4. 本會促請是次活動的所有工程持份者及公司，公開交待事故肇事原因、演唱會舞台裝置及特別效果，是否符合康文署、有關舞台安全的各項相關規定及安全指引。 本會希望每個界別都應該合力避免同類型的意外再次發生，我們希望每一名舞台從業員都可以在最專業和穩妥的保障下交出最佳的成品。因此本會於此發出聲明，嚴正促請有關當局徹查是次工業意外肇事原因。 願各位平安，照顧好自己情緒， 也關注有需要幫助的朋友。 香港舞台藝術從業員工會

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記者：伍瑋瑋